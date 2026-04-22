Incertidumbre en Independiente por Pussetto: está recuperado, pero Quinteros lo sigue ignorando

¿Es solo una decisión táctica o hay algo en el medio que para el afuera no se conoce? Lo cierto es que Ignacio Pussetto está atravesando un incómodo presente en Independiente. Es que, una vez recuperado de un golpe en la rodilla, dejó de ser citado por el entrenador Gustavo Quinteros y crece la incertidumbre sobre su situación.

La historia dice que, a mediados de marzo, el cordobés había sido titular frente a Instituto y salió a los 75 minutos por Franco Valdez luego de un golpe, pero desde entonces solo sumó rodaje en la Copa Argentina contra Atenas de Río Cuarto a fin de mes, cuando marcó el segundo gol con la camiseta del "Rojo".

Pero luego de aquel encuentro y después de una suplencia ante Talleres, los dolores en la rodilla derecha volvieron y por eso no pudo integrar la lista de concentrados para el clásico de Avellaneda ante Racing, aunque regresó a la fecha siguiente para medirse con Boca.

Ese día Quinteros lo tuvo como una opción en el banco de los suplentes, pero Pussetto no sumó minutos. De hecho, en el cierre del encuentro cambió dos delanteros porque salieron Maximiliano Gutiérrez y Gabriel Ávalos, pero en sus lugares entraron los juveniles Facundo Valdez y Felipe Tempone.

Y la situación se complicó porque, ante Defensa y Justicia, ni siquiera fue parte de la lista de convocados, por lo que la decisión del entrenador pasaría por una cuestión meramente futbolística que el delantero tratará de dar vuelta esta semana, cuando el viernes Independiente visite de Deportivo Riestra.