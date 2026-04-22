Atento River: el delantero que Chacho Coudet sacaría del freezer tras la lesión de Driussi

"La necesidad tiene cara de hereje" es un dicho que se ajusta muy bien a la realidad que está viviendo River luego de la dolorosa derrota en el Superclásico. Por eso, Eduardo Coudet planea darle una nueva oportunidad a un delantero que no convoca desde hace cinco partidos para suplir la ausencia obligada de Sebastián Driussi, quien se volvió a lesionar, esta vez ante Boca.

El jugador en cuestión es Agustín Ruberto. El juevenil superó una dura lesión el año pasado que lo dejó ocho meses fuera de las canchas. Una vez recuperado, volvió a sumar minutos de la mano de Marcelo Gallardo a principios de este año. Pero la salida del "Muñeco" lo volvió a relegar.

De hecho, el "Chacho" lo mantuvo afuera de los concentrados en las últimas cinco convocatorias. Pero la lesión de Driussi, un desgarro grado 2 del bíceps femoral derecho, parece abrirle una nueva puerta al joven delantero, sobre el que siempe hubo depositadas grandes expectativas que, por el momento, estuvieron lejos de ser satisfechas.

Ruberto es el único centrodelantero natural del plantel, pero no juega desde el 26 de febrero. Y esto no se debió a problemas físicos ni tampoco a cuestiones extrafutbolísticas, sino a decisiones puramente futbolísticas del entrenador. Por lo pronto, ahora tiene la posibilidad de pelear por un lugar para el partido del sábado contra Aldosivi.