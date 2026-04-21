Después del Superclásico, a River lo dirigirá uno de los jueces mejor considerados por la cúpula arbitral: las designaciones de la fecha 16° del Apertura

A tan solo dos fechas del final de la etapa regular en la Liga Profesional, todos los partidos serán de vital importancia en la búsqueda por sobrevivir y clasificarse en el Apertura 2026.

Y ante este escenario, que contiene un montón de fallos polémicos por parte de los árbitros, las designaciones para la fecha 16° de la Copa de la Liga se tornaron fundamentales, sobre todo después de lo que le sucedió a River en el Superclásico con la dupla Herrera - Paletta, o los doce minutos de adición que dio Andrés Merlos en Central vs. Sarmiento, o la tremenda patada (de expulsión) de Rodrigo Insúa que Nicolás Lamolina obvió en Barracas frente a Belgrano.

Ante tanto ruido generado por el Millonario tras el cruce con Boca, Nicolás Ramírez será quien conduzca el partido con Aldosivi en el Monumental. El reglamentarista referí estará acompañado por Lamolina. En tanto, la visita del Xeneize a Defensa y Justicia tendrá a Gariano y Trucco.

Por otra parte, el necesitado Racing se la jugará ante Barracas con el dueto compuesto por Echavarría y Delfino, en la tecnología. Vale recordar que en el último cruce entre ambos en Avellaneda, Lamolina había despojado a la Academia de una victoria agónica y pasó de anular un tanto lícito de Maravilla Martínez a otorgarle un curioso penal al Guapo.

Por último, hay que destacar que los jueces que llevaron adelante el Superclásico no fueron parados y tendrán actividad este fin de semana. Herrera jugará en Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central, mientras que Paletta será el hombre VAR de Atlético Tucumán vs. Banfield. Además, Merlos será el respaldo de Martínez Beligoy en Vélez y Unión.

El inédito jugador de Boca que tiene la cláusula de rescisión más alta del plantel: la impactante cláusula millonaria

Jueves 23 de abril

20.00 Defensa y Justicia - Boca - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR : Silvio Trucco

AVAR: Iván Núñez



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Viernes 24 de abril



17.00 Deportivo Riestra - Independiente - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

VAR : José Carreras

AVAR: Sebastián Habib



19.15 Estudiantes (Río Cuarto) - Rosario Central - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR : Fernando Espinoza

AVAR: Carlos Córdoba



19.15 Lanús - Central Córdoba - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

VAR : Sebastián Bresba

AVAR: Joaquín Gil



21.30 Racing - Barracas Central - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR : Germán Delfino

AVAR: Mariano Ascenzi



21.30 Platense - San Lorenzo - Zona A (ESPN Premium)

Árbitro : Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR : Laura Fortunato

AVAR: Gastón Suárez

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Sábado 25 de abril



17.00 Estudiantes LP - Talleres - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR : Juan Pablo Loustau

AVAR: Diego Verlota



19.15 Sarmiento - Tigre - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR : Salomé Di Iorio

AVAR: Diego Romero



21.30 River - Aldosivi - Zona B (TNT Sports)

Árbitro : Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira

VAR : Nicolás Lamolina

AVAR: Lucas Comesaña

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Domingo 26 de abril



15.00 Ind. Rivadavia Mza. - Gimnasia (Mza.) - Interzonal (TNT Sports)

Árbitro : Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR : Lucas Novelli

AVAR: Nelson Sosa



17.30 Newell's - Instituto - Zona A (TNT Sports)

Árbitro : Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR : Fernando Echenique

AVAR: Manuel Sánchez



17.30 Belgrano - Gimnasia LP- Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Facundo Tello

AVAR: Matías Bianchi



20.00 Atlético Tucumán - Banfield - Zona B (ESPN Premium)

Árbitro : Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR : Héctor Paletta

AVAR: Gonzalo Pereira

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Lunes 27 de abril