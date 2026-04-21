Después del Superclásico, a River lo dirigirá uno de los jueces mejor considerados por la cúpula arbitral: las designaciones de la fecha 16° del Apertura
Tras una fecha con algunas complicaciones para los árbitros, la Liga Profesional realizó las designaciones y los jueces implicados en polémicas tendrán actividad importante en la jornada 16° del Apertura 2026.
A tan solo dos fechas del final de la etapa regular en la Liga Profesional, todos los partidos serán de vital importancia en la búsqueda por sobrevivir y clasificarse en el Apertura 2026.
Y ante este escenario, que contiene un montón de fallos polémicos por parte de los árbitros, las designaciones para la fecha 16° de la Copa de la Liga se tornaron fundamentales, sobre todo después de lo que le sucedió a River en el Superclásico con la dupla Herrera - Paletta, o los doce minutos de adición que dio Andrés Merlos en Central vs. Sarmiento, o la tremenda patada (de expulsión) de Rodrigo Insúa que Nicolás Lamolina obvió en Barracas frente a Belgrano.
Ante tanto ruido generado por el Millonario tras el cruce con Boca, Nicolás Ramírez será quien conduzca el partido con Aldosivi en el Monumental. El reglamentarista referí estará acompañado por Lamolina. En tanto, la visita del Xeneize a Defensa y Justicia tendrá a Gariano y Trucco.
Por otra parte, el necesitado Racing se la jugará ante Barracas con el dueto compuesto por Echavarría y Delfino, en la tecnología. Vale recordar que en el último cruce entre ambos en Avellaneda, Lamolina había despojado a la Academia de una victoria agónica y pasó de anular un tanto lícito de Maravilla Martínez a otorgarle un curioso penal al Guapo.
Por último, hay que destacar que los jueces que llevaron adelante el Superclásico no fueron parados y tendrán actividad este fin de semana. Herrera jugará en Estudiantes de Río Cuarto y Rosario Central, mientras que Paletta será el hombre VAR de Atlético Tucumán vs. Banfield. Además, Merlos será el respaldo de Martínez Beligoy en Vélez y Unión.
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Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia - Boca - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Iván Núñez
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Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra - Independiente - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Habib
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) - Rosario Central - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Carlos Córdoba
19.15 Lanús - Central Córdoba - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Sebastián Bresba
AVAR: Joaquín Gil
21.30 Racing - Barracas Central - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Andrés Barbieri
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariano Ascenzi
21.30 Platense - San Lorenzo - Zona A (ESPN Premium)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Gastón Suárez
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Sábado 25 de abril
17.00 Estudiantes LP - Talleres - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Diego Verlota
19.15 Sarmiento - Tigre - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Romero
21.30 River - Aldosivi - Zona B (TNT Sports)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Lucas Comesaña
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Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. - Gimnasia (Mza.) - Interzonal (TNT Sports)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
17.30 Newell's - Instituto - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Manuel Sánchez
17.30 Belgrano - Gimnasia LP- Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Matías Bianchi
20.00 Atlético Tucumán - Banfield - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Gonzalo Pereira
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Lunes 27 de abril
18.45 Vélez - Unión - Zona A (TNT Sports)
Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Gisella Bosso
21.00 Huracán - Argentinos - Zona B (ESPN Premium)
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Julio Fernández