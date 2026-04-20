La tremenda calentura de un jugador de Sarmiento de Junín con Andrés Merlos tras haberle dado doce minutos de adición al cruce con Central: "Dan ganas de..."

Andrés Merlos lo hizo de nuevo. Y, como el chiste que pulula en las redes sociales, le podríamos agregar que "no importa cuando leas esto". Es que el árbitro mendocino quedó nuevamente en el eje de la polémica al brindarle doce minutos de adición al partido entre Rosario Central y Sarmiento, en el Gigante de Arroyito.

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El cruce entre el Canalla y el Kiwi se encontraba empatado 1 a 1 cuando el juez principal le agregó una docena de minutos al encuentro, tiempo en el que, justamente, en una de las últimas acciones, la Academia se encontró con el gol agónico de Vicente Pizarro, tras un error del arquero visitante, Javier Burrai.

GOL AGÓNICO DE PIZARRO PARA EL 2-1 DE ROSARIO CENTRAL A SARMIENTO EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



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Y tras la locura que despertó en el elenco de Junín, fue el experimentado Pablo Magnín quien alzó su voz para cuestionar las decisiones de Merlos, en el tramo final del cruce por la fecha 15° del Apertura 2026.

"Estas cosas dan ganas de dejar de jugar al fútbol. Ya nos pasó lo mismo con este árbitro y ahora contra los amigos del poder de arriba (por el cercano vínculo de Central con la AFA)", disparó el delantero, visiblemente molesto, por el desarrollo del cierre del cotejo y el tiempo agregado que, a la postre, fue determinante para el resultado final.

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Recordemos que no es la primera vez que Merlos se excede en su afán de protagonismo y uno de sus antecedentes más fuertes se dio, casualmente, en el pasado Rosario Central y Sarmiento, que se jugó allá por octubre de 2025 pero en Junín. Aquel partido había terminado 1-0 a favor de los rosarinos gracias a un penal convertido en los minutos finales, pero aquella noche quedó signada porque un hincha local ingresó al campo de juego y tomó del cuello al referí, lo que generó un momento de zozobra y tensión.

Pero el dato de color dentro de todo lo que sucedió en Rosario, hay que mencionar que Merlos fue bastante parcial durante los minutos de adición. En ese lapso, Diego Churín estuvo tendido en el piso y con sangre y, además, también se dio un choque entre Pizarro y Santiago Salle. Por estas dos cuestiones, el mendocino agregó seis minutos más, a los seis que ya había otorgado inicialmente. Asimismo, la última jugada del encuentro terminó con un córner a favor de Sarmiento, que iba con todo en la búsqueda del empate, pero el colegiado no permitió su ejecución y dio por concluida su obr... Perdón, el partido.











