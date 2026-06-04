El presidente de Rosario Central ratificó a Jorge Almirón e hizo una curiosa confesión: "Hasta mi mamá..."

Tras el cierre de un primer semestre con vaívenes, el despido de Jorge Almirón en Rosario Central era prácticamente un hecho, al menos desde el lado de los hinchas.

Sin embargo, el presidente del Canalla, Gonzalo Belloso, ratificó al DT en una conferencia de prensa explosiva en la que aseguró no encontrar "los argumentos" para tomar esa decisión.

"No encuentro argumentos para decir que Almirón se tenga que ir de Central. Este club no abandona los procesos y lo vamos a continuar porque cumplió con los objetivos que nos propusimos en el semestre", comenzó.

Al respecto, puntualizó: "Cuando lo trajimos le planteamos tres objetivos: hacer puntos antes de la Copa Libertadores, pasar a octavos de Libertadores y el tercero era ser competitivo en el torneo, junto con ganar el clásico que siempre va a ser un gran objetivo".

En esa línea, el mandatario no se mostró ajeno al malestar de los hinchas y confesó que incluso su madre le pidió que eche al ex entrenador de Boca y Lanús, entre otros.

"No quiero convencer al hincha. Me muero porque la gente esté contenta. Sé que la gente, a la larga, va a entender que buscamos un club serio, con valores más allá del técnico que esté. Hasta mi mamá me pidió que eche a Almirón. Pero no: vamos a continuar el proceso que empezamos", contó.

"NO ENCUENTRO ARGUMENTOS PARA QUE SE TENGA QUE IR ALMIRÓN", dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, ante las incógnitas sobre el futuro del actual DT del Canalla.



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Por otra parte, el también ex futbolista de la institución se refirió a la situación de Carlos Quintana, uno de los referentes del plantel que se fue del club en malos términos, y lanzó que "salió a mariconear".

"Quintana salió a mariconear. Fue una falta de respeto lo que hizo, tiró nafta al fuego después de perder 3-0", sentenció.

Además, Belloso reveló las sensaciones que tuvo cuando Deportivo Riestra anunció como refuerzo al experimentado zaguero central y adelantó que tendrá un proceso interno por no cumplir con su contrato.

"Cuando vimos la publicación de Riestra, llamamos al club y le dijimos que paren un poquito porque el jugador tenía que volver al club. Lo citamos ayer y hoy y no se presentó, así que afrontará un proceso interno", apuntó.

Con ese tono combativo, se mostró decepcionado y cerró: "Lo cuidamos siempre y le firmamos el mejor contrato de su vida cuando estaba lesionado. ¿Cómo se puede ser tan desagradecido? Central está por encima de todo".

"LO DE QUINTANA ES UNA FALTA DE RESPETO. ¿CÓMO PODÉS SER TAN DESAGRADECIDO CON EL CLUB?"



%uD83D%uDD25 Esto dijo Gonzalo Belloso sobre la situación del defensor canalla que ya había sido anunciado como nuevo jugador de Riestra



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Durante la segunda mitad del 2026, y con la reciente eliminación de la Copa Argentina, Rosario Central tendrá como meta continuar en la Copa Libertadores y volver a pelear en el plano local por el Torneo Clausura.