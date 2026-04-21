River pidió cancelar a Héctor Paletta, el encargado del VAR en el Superclásico ante Boca

La polémica por la falta no sancionada por Darío Herrera y la inadvertencia del VAR del empujón de Lautaro Blanco al Chino Martínez Quarta, aún resuena fuerte en el fútbol argentino. El Superclásico entre River y Boca casi que concluyó con esa acción dentro del área Xeneize y el dolor por la derrota todavía repercute en el Millonario.

Y en ese sentido, en el club de Núñez están que trinan con el juez Héctor Paletta (el hermano de Gabriel, el exfutbolista boquense) y habría solicitado que no colabore más, desde la tecnología, en sus encuentros.

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Es que desde la institución que preside Stéfano Di Carlo consideran que la jugada podría haber sido revisada por los encargados del VAR y como eso no ocurrió, directamente lo habrían cancelado. Y ante esta situación, según consignó 'Bolavip', desde la AFA respondieron favorablemente al pedido de River.

Más allá de la concreta situación que se dio en el Monumental y en los días posteriores con la dupla Herrera - Paletta, desde las autoridades arbitrales nacionales creyeron que la actitud del dueto fue positiva. Es más, desde DEPO podríamos afirmar que para Fernando Beligoy y Fernando Rapallini, estos dos nombres podrían llegar a ser los encargados de conducir la final del Torneo Apertura 2026.