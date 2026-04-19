Javier Castrilli explotó con la falta que Herrera y el VAR desestimaron en el Superclásico entre River y Boca: "Fue penal"

Boca se impuso a River por 1 a 0 y se quedó con el Superclásico del Apertura 2026 que se jugó en el estadio Monumental. Dentro de un encuentro chato, incluso con pocas acciones violentas entre los protagonistas, hubo dos jugadas que prevalecieron sobre el resto.

%uD83D%uDD0ELa jugada que TODO RIVER PLATE protestó a DARÍO HERRERA, que dijo SIGA y no cobró PENAL por esta acción de LAUTARO BLANCO a LUCAS MARTÍNEZ QUARTA.



%u25B6%uFE0FHector PALETTA en el VAR lo confirmó.pic.twitter.com/zmiR8yGTGv — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 19, 2026

La primera fue la clara mano de Lautaro Rivero, ante un disparo de Miguel Merentiel, que derivó en un penal sancionado (vía VAR) por el árbitro Darío Herrera y la otra se produjo en el área Xeneize, sobre el final del cruce, en la cual se logra observar un claro desplazamiento -de espaldas- de Lautaro Blanco a Martínez Quarta, que el referí neuquino ni Héctor Paletta, desde la tecnología, consideraron que podría haber sido para sancionar la pena máxima.

Ante la inacción de Herrera, los futbolistas de la Banda rodearon al juez y le reclamaron eufóricamente la pena máxima, pero el colegiado se mostró impertérrito.

Hubo un claro desplazamiento con el brazo... PENAL..!!! — Javier Castrilli (@castrillijavier) April 19, 2026

Por esta omisión, el derbi se vio envuelto en la polémica y con las habituales sospechas. Ante esta situación controvertida, el excolegiado Javier Castrilli se expresó: "Hubo un claro desplazamiento con el brazo... ¡¡¡PENAL...!!!", sentenció luego del partido en su cuenta de X.

"Ya es una constante en el fútbol argentino... la falta de seguridad jurídica dentro del juego. Reina la imprevisibilidad. Jamás se sabe si cualquier falta tendrá la sanción correspondiente", remarcó el Sheriff, quien añadió que "un empujón no requiere que sea realizado con fuerza tal que haga caer al adversario sino que resulte suficiente para desestabilizarlo. Blanco sorprende a un Martínez Quarta con ambos pies apoyados en la misma línea notándose claramente el impacto en los movimientos", apuntó.