Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

EXPLOTARON

¿Fue penal?: todo River reclamó falta dentro del área sobre el final del Superclásico

Los jugadores de River Plate reclamaron penal a Lucas Martínez Quarta debido a un empujón de Lautaro Blanco.

Boca sostuvo su levantada en el Superclásico y se impuso 1-0 ante River en el Estadio Monumental gracias a un gol de penal de Leandro Paredes, cobrado vía VAR tras una mano de Lautaro Rivero.

Y, aunque Eduardo Coudet pobló el ataque para intentar igualar el trámite, la visita se cerró y consiguió llevarse la victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional

En la última jugada del partido, el Millonario reclamó penal por una supuesta falta a Lucas Martínez Quarta debido a un empujón con el codo de Lautaro Blanco.

Sin embargo, el árbitro Darío Herrera no lo consideró falta dentro del área y el VAR manejado por Héctor Paletta no avisó para que se revise.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable
Shows

Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable

Últimas noticias de River