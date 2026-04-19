¿Fue penal?: todo River reclamó falta dentro del área sobre el final del Superclásico

Boca sostuvo su levantada en el Superclásico y se impuso 1-0 ante River en el Estadio Monumental gracias a un gol de penal de Leandro Paredes, cobrado vía VAR tras una mano de Lautaro Rivero.

Y, aunque Eduardo Coudet pobló el ataque para intentar igualar el trámite, la visita se cerró y consiguió llevarse la victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En la última jugada del partido, el Millonario reclamó penal por una supuesta falta a Lucas Martínez Quarta debido a un empujón con el codo de Lautaro Blanco.

Sin embargo, el árbitro Darío Herrera no lo consideró falta dentro del área y el VAR manejado por Héctor Paletta no avisó para que se revise.