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¿LESIÓN?

Alarmas en la Selección Argentina: Leandro Paredes se retiró con molestias del Superclásico

En el segundo tiempo del Superclásico entre Boca y River, Leandro Paredes se retiró con molestias del campo de juego.

 Leandro Paredes convirtió su primer gol en un Superclásico, marcando el 1-0 de Boca ante River en el Monumental, con un gran remate desde el punto penal.

Sin embargo, el mediocampista de la Selección Argentina no pudo terminar el encuentro, producto de un problema físico y Lionel Scaloni debe estar muy atento.

El futbolista se retiró del campo juego, a los 20 minutos el segundo tiempo, con una molestia muscular en la zona de los isquiotibiales de la pierna derecha. 

Tomás Belmonte ingresó en su lugar. De momento, se desconoce la gravedad de la lesión y la Albiceleste deberá esperar.

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