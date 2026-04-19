El impresionante recibimiento de River en el Superclásico ante Boca

Se juega una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca en el Monumental.

La gente del Millonario realizó un recibimiento para los jugadores que incluyó un nuevo telón con la cara de Norberto Alonso, paraguas de colores, banderas y un sinfín de papelitos.

Poco antes de las 17 horas, llegó un increíble recibimiento a lo largo y ancho del Estadio. Una infinidad de papelitos, que superaron las 50 toneladas, fueron los protagonistas para que la fiesta comience desde las tribunas.

EL RECIBIMIENTO DE LOS HINCHAS DE RIVER