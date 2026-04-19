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REPLETO DE PAPELITOS

El impresionante recibimiento de River en el Superclásico ante Boca

El Estadio Monumental quedó repleto de papelitos en el gran recibimiento de los hinchas de River en el Superclásico ante Boca.

 Se juega una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca en el Monumental. 

La gente del Millonario realizó un recibimiento para los jugadores que incluyó un nuevo telón con la cara de Norberto Alonso, paraguas de colores, banderas y un sinfín de papelitos.

Poco antes de las 17 horas, llegó un increíble recibimiento a lo largo y ancho del Estadio. Una infinidad de papelitos, que superaron las 50 toneladas, fueron los protagonistas para que la fiesta comience desde las tribunas.

EL RECIBIMIENTO DE LOS HINCHAS DE RIVER

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