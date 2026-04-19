River vs. Boca en un Superclásico, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

River Plate recibe hoy a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico, desde las 17 en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.



El árbitro del encuentro será Darío Herrera, que tendrá como asistentes a Juan Pablo Belatti y Pablo González, mientras que Juan Pafundi actuará de cuarto árbitro. Además, Héctor Paletta estará a cargo del VAR y Sebastián Habib del AVAR.

El partido que paraliza todo el país y es uno de los más cotizados a lo largo del planeta, se podrá ver en Argentina tanto por ESPN Premium como en TNT Sports Premium.

River, que no perdió desde que Eduardo Coudet asumió, lleva un invicto de nueve partidos. En el Torneo Apertura 2026 llevan cinco victorias consecutivas, y ocupa la segunda posición de la Zona B y el tercero de la tabla anual con 26 unidades.

La victoria ante Carabobo por Copa Sudamericana dejó dos lesionados. Fausto Vera y Juan Fernando Quintero, se pierde el trascendental encuentro.

En cuánto al once, Coudet optaría por Juan Cruz Meza ya que el otro que podía jugar en esa posición es Kevin Castaño y ni siquiera está entre los convocados. La buena noticia pasa por Giuliano Galoppo, que ya se recuperó del esguince de tobillo sufrido tras la victoria frente a Sarmiento de Junín y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Arriba Ian Subriabre o Kendry Páez es la cuestión, ya que Facundo Colidio y Sebastián Driussi son fijas y Maximiliano Salas está relegado.

Del otro lado, Boca mantiene un invicto de 12 partidos y en el Apertura no pierde desde la cuarta fecha, aunque una serie de empates lo compromete a llevarse un buen resultado si quiere mantenerse entre los ocho mejores de la Zona B y pasar a los playoffs. En la anual está octavo, en puestos de Copa Sudamericana.

Claudio Úbeda, que cada vez es menos cuestionado aunque se juega mucho en este partido, pondrá su once de gala salvo la ausencia obligada de Agustín Marchesín, que sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y estará ocho meses inactivo. Leandro Brey será su reemplazante y Javier García ocupará un lugar entre los suplentes.

En cuánto a la Copa Libertadores, el Xeneize viene de golear 3 a 0 a Barcelona de Guayaquil y es líder del Grupo D, con dos victorias en igual cantidad de partidos.

El club de la Ribera buscará revertir su pésima racha en clásicos, ya que ganó solo uno de los últimos 12 que jugó y fue el 9 de noviembre de 2025 en La Bombonera.

Posible formación de River vs. Boca en el Superclásico por el Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez , Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda

Cómo ver en vivo River vs. Boca en el Superclásico por el Torneo Apertura 2026

El partido entre Boca Juniors y River Plate en un Superclásico por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, será televisado tanto por ESPN Premium como en TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.



