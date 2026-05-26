El durísimo informe de Falcón Pérez sobre la expulsión de Eduardo Coudet, que recibirá una fuerte sanción

La dolorosa derrota que sufrió River ante Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura terminó con un grave hecho que quedó marcado por la expulsión de Eduardo Coudet, tras protestar airadamente contra el árbitro Yael Falcón Pérez.

La decisión de sancionar penal tras dar la pelota en la mano de Lautaro Rivero. que le permitió empatar al Pirata de manera parcial, desató la furia del director técnico del Millonario, quien desde el banco de suplentes realizó gestos ampulosos y sugerentes, evidenciando su total disconformidad con la conducción de Falcón Pérez. Y la situación escaló rápidamente hasta derivar en la expulsión.

Juanfer Quintero se aleja cada vez más de River: sus diferencias con Coudet y afuera del último partido de la Copa Sudamericana

El informe confidencial del árbitro detalla con crudeza la conducta del DT en el minuto 89: "Expulsado del juego por conducta inadecuada dentro del banco, el director técnico de River Plate, Sr. Eduardo Coudet".

Dentro de los argumentos el árbitro describe que el Chacho "protestó de forma desmedida, utilizando gestos ampulosos y diciéndome a viva voz: ‘es una vergüenza, sos un ladrón'".

La furia de Chacho Coudet: expulsado y reclamo cara a cara con el árbitro tras la derrota de River ante Belgrano

La situación no se calmó con la tarjeta roja, ya que, según el reporte oficial, al finalizar el partido el estratega ingresó al terreno de juego, se acercó al juez y arremetió nuevamente con insultos de grueso calibre: "Sos un hijo de puta, nos cagaste. es una vergüenza, sos un ladrón.."

%uD83D%uDD25 INTENSIDAD, BRONCA Y EXPULSIÓN: Así vivió el Chacho Coudet la derrota de River ante Belgrano en la definición del Torneo Apertura.



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Ahora, de cara al arranque de un nuevo semestre con el Torneo Clausura, revancha para el Millonario, Coudet se expuso a una severa sanción que lo marginaría de los primeros encuentros del certamen que comenzará tras el Mundial 2026.

El Tribunal de Disciplina tendría decidido aplicarle más de cuatro fechas de suspensión al entrenador del club de Núñez a causa de sus potentes insultos contra Falcón Pérez. Serán de cumplimiento efectivo, por lo que no podrá estar en los bancos de suplentes.











