La drástica decisión de Eduardo Coudet con Juanfer Quintero en medio de la pelea con un hincha de River
Juan Fernando Quintero discutió con un hincha de River Plate en el Aeropuerto, Eduardo Coudet se calentó y lo tuvo que ir a separar.
Tras perder la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional ante Belgrano de Córdoba en el autódromo en el Mario Alberto Kempes, River Plate regresó a los entrenamientos de cara al duelo con Blooming por el Grupo H de la Copa Sudamericana.
En la llegada del plantel al aeropuerto, Eduardo Coudet tuvo que enfrentar una problemática muy particular, ya que Juan Fernando Quintero estaba discutiendo enérgicamente con un hincha y se tuvo que meter a intermediar para que la cosa no vaya a mayores, algo que realmente no le gustó para nada.
Es más, Coudet tomó del buzo a Quintero y lo acomodó nuevamente junto al resto del plantel para continuar rumbo a la salida.
Luego de este incidente, Juanfer se acercó a sus compañeros y la situación se calmó y todos se marcharon en silencio para meter todas sus energías para el duelo previo del grupo de la Copa Sudamericana, donde buscará quedarse con el primer puerto.