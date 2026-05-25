Roland Garros: Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli avanzaron a la segunda ronda

Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli tuvieron un debut exitoso en el Roland Garros 2026 y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino tras vencer a los estadounidenses Jenson Brooksby y Emilio Nava, respectivamente.

¡SÓLIDO DEBUT DE NAVONE Y FESTEJO CON ARGENTINOS EN PARÍS! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDE4C



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Navone, actual número 38 del ranking ATP, dejó atrás el duro golpe sufrido el sábado en la final del ATP 250 de Ginebra y derrotó con autoridad al norteamericano Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4 en un encuentro que se disputó en la cancha 4 del Stade Roland Garros y que tuvo una duración de dos horas y 36 minutos.

%uD83D%uDDE3%uFE0F%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Navone, feliz por el triunfo, el desahogo del final y el apoyo de su familia.



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El tenista oriundo de 9 de Julio mostró solidez durante todo el partido y aprovechó la falta de ritmo de Brooksby, quien no competía desde el 19 de mayo, cuando había caído frente al noruego Casper Ruud en la primera ronda de un torneo previo.

Con esta victoria, Navone alcanzó las 15 victorias sobre polvo de ladrillo en la temporada y logró avanzar por tercera vez a la segunda ronda del histórico certamen que se disputa en París.

En la próxima instancia, el argentino enfrentará al checo Jakub Mensik, quien viene de superar al francés Titouan Droguet en sets corridos.

Por su parte, Ugo Carabelli, ubicado en el puesto 59 del ranking ATP, ratificó su buen presente tras alcanzar las semifinales en Marrakech y los cuartos de final en Hamburgo. El bonaerense venció al estadounidense Emilio Nava por 7-6(10), 6-3 y 6-3 en la cancha 5.

El primer set fue el más parejo del encuentro y se definió en un ajustado tie break que quedó en manos del argentino por 12-10. A partir de allí, Ugo Carabelli tomó el control del partido y selló el triunfo con autoridad.

En la segunda ronda de Roland Garros, el argentino se enfrentará al ganador del duelo entre el peruano Ignacio Buse y el ruso Andrey Rublev.