Barcelona decidido a ir a buscar a "Cuti" Romero

El futuro de Cristian Romero parece cada vez más lejos de Tottenham Hotspur. En medio de una temporada marcada por malos resultados y tensiones internas, el defensor argentino quedó en el centro de la escena por sus diferencias con la dirigencia del club londinense, situación que ahora busca aprovechar Barcelona.

Aunque el zaguero campeón del mundo mantiene contrato vigente hasta junio de 2029 y continúa siendo uno de los referentes futbolísticos del equipo inglés, su relación con las autoridades de los Spurs se deterioró notablemente. Durante la última temporada, el ex jugador de Belgrano realizó publicaciones en redes sociales cuestionando la gestión deportiva de la institución, dejando en evidencia un fuerte malestar puertas adentro.

La situación deportiva tampoco ayuda. Más allá de haber evitado el descenso en la última fecha, el Tottenham no disputará competencias europeas en la temporada 2026/2027, un factor clave para un futbolista que pretende seguir compitiendo al máximo nivel internacional.

En ese contexto, el Barcelona aparece como uno de los principales interesados en quedarse con el defensor de la Selección Argentina. El conjunto catalán también sigue de cerca a Julián Álvarez, aunque la caída de la negociación por Alessandro Bastoni reactivó con fuerza la opción de incorporar al cordobés.

Desde Inglaterra ya le comunicaron al entorno del Cuti Romero que solo aceptarán negociaciones a partir de los 60 millones de euros, cifra correspondiente a la cláusula fijada por el club.

Si bien el Barça está dispuesto a negociar e incluso evaluar la inclusión de algún futbolista en la operación, la intención de la dirigencia blaugrana es evitar pagar el monto completo exigido por el Tottenham.