Argentinos en alza: Trungelliti, Navone y Burruchaga escalan en el ranking ATP y se aseguran Roland Garros

El tenis argentino vivió un fin de semana brillante en el circuito ATP, con actuaciones destacadas de Marco Trungelliti, Mariano Navone y Román Burruchaga, quienes alcanzaron las finales de los torneos de Houston, Marrakech y Bucarest, respectivamente. Estos resultados no solo marcaron un hito deportivo, sino que también impactaron directamente en el Ranking ATP, asegurándoles un lugar en el cuadro principal de Roland Garros sin necesidad de disputar la clasificación.

Ranking ATP: gran salto para Trungelliti, Navone y Burruchaga

El mayor ascenso de la semana lo protagonizó Marco Trungelliti, quien subió 41 posiciones y se ubicó en el puesto 76 del mundo, logrando así el mejor ranking de su carrera. A sus 36 años, el santiagueño atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria y ya había sido noticia días atrás por convertirse en el jugador de mayor edad en ingresar al Top 100 en los últimos 50 años.

Por su parte, Mariano Navone se consagró campeón en el ATP de Bucarest, obteniendo el primer título de su carrera profesional. Este logro le permitió escalar 18 posiciones hasta el puesto 42 del ranking mundial. Si bien no supera su mejor marca histórica (29°), el resultado confirma su consolidación y crecimiento en la temporada 2026.

En tanto, Román Burruchaga también firmó una semana inolvidable pese a caer en la final del ATP de Houston frente a Tommy Paul. El argentino ascendió 15 puestos y alcanzó el puesto 62, el mejor ranking de su carrera. El hijo del campeón del mundo en 1986 estuvo muy cerca de su primer título ATP, pero no logró capitalizar sus oportunidades en la definición.

Tenis argentino: presencia fuerte en el Top 100

El tenis argentino mantiene una sólida presencia en el Top 100 del Ranking ATP, con once jugadores entre los mejores del mundo. El mejor posicionado sigue siendo Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 19, seguido por Tomás Martín Etcheverry, en el lugar 30.

En contrapartida, Sebastián Báez registró la caída más significativa de la semana, descendiendo hasta el puesto 65.

Ranking ATP: Alcaraz sigue como número 1

En lo más alto del ranking mundial se mantiene Carlos Alcaraz, seguido por Jannik Sinner y Alexander Zverev, en un circuito cada vez más competitivo.

Así quedó el Top 10 del Ranking ATP

1) Carlos Alcaraz: 13.590

2) Jannik Sinner: 12.400

3) Alexander Zverev: 5.205

4) Novak Djokovic: 4.720

5) Lorenzo Musetti: 4.265

6) Alex De Miñaur: 4.095

7) Felix Auger-Aliassime: 4.000

8) Ben Shelton: 3.900

9) Taylor Fritz: 3.870

10) Daniil Medvedev: 3.610

Así están los argentinos en el Ranking ATP

19. Francisco Cerúndolo (ARG)

30. Tomás Etcheverry (ARG)

42. Mariano Navone

60. Mariano Navone (ARG)

62. Román Burruchaga (ARG)

63. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

65. Sebastián Báez (ARG)

71. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

72. Thiago Tirante (ARG)

76. Marco Trungelliti (ARG)

99. Francisco Comesaña (ARG)



