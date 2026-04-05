Román Burruchaga no pudo ante Tomy Paul y perdió en la final del ATP 250 de Houston

El tenista argentino Román Burruchaga (77° en el ranking mundial) perdió la final del ATP de Houston ante el estadounidense Tommy Paul (21°). El partido se jugó en el River Oaks Country Club y, de esta manera, el tenista nacional se quedó a las puertas de su primer título en el circuito.

Burruchaga, de 24 años, comenzó apagado pero repuntó en el segundo parcial y estiró la definición del encuentro hasta un tercer set. Allí tuvo tres oportunidades para cerrar a su favor el pleito, pero no las pudo aprovechar y cayó por 6-1, 3-6 y 7-5 en dos horas y 42 minutos de juego.

BEFFA BURRUCHAGA, A HOUSTON VINCE TOMMY PAUL! %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8%uD83C%uDFC6



Alla prima finale ATP, Román Andrés Burruchaga spreca 3 championship point sul 5-3 nel terzo set: ne approfitta Tommy Paul che vince il 5° titolo in carriera!pic.twitter.com/7Ls8iDojpb April 5, 2026

De esta manera, el título quedó en manos del jugador local, de 28 años, que ya suma cinco coronas en el circuito, aunque esta fue la primera sobre polvo de ladrillo.

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Pese a la derrota, el argentino dará un importante salto en el ranking, por lo que el lunes aparecerá en el puesto 61 del escalafón.

Desde 2023 que el torneo de Houston no tenía un finalista argentino. El último había sido Tomás Martín Etcheverry, que en aquella ocasión perdió con Frances Tiafoe.

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La de Burruchaga ante Paul fue la tercera final de este domingo con presencia argentina en el circuito ATP de tenis. Más temprano, Mariano Navone consiguió su primer título al consagrarse en Bucarest, mientras que Marco Trungelliti cayó en la final de Marruecos.