Mariano Navone ganó el ATP 250 de Bucarest y logró el primer título de su carrera

Mariano Navone se consagró campeón en el ATP 250 de Bucarest tras vencer al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5 en una final intensa y cambiante.

El encuentro, disputado en el Centro Nacional de Tenis Simona Halep, se extendió durante dos horas y 17 minutos y tuvo como característica principal la irregularidad en los servicios, con un total de catorce quiebres.

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The Moment Navone won his first ATP tour title!#TiriacOpen2026 pic.twitter.com/1OSIz9szmC — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

Navone dominó con claridad el primer set, cedió el segundo en un parcial con múltiples rupturas y logró imponerse en el tercero tras un cierre ajustado. A pesar de no poder concretar el triunfo cuando sacó 5-3 y contó con dos match points, el argentino recuperó el control, volvió a quebrar en el duodécimo game y selló el 7-5 definitivo.

El bonaerense, nacido en 9 de Julio y ubicado en el puesto 60 del ranking ATP, alcanzó así el mayor logro de su carrera, luego de haber perdido dos finales durante 2024.

El camino hacia el título no fue sencillo. En semifinales disputó el partido más largo del torneo -tres horas y 31 minutos- ante Botic van de Zandschulp, donde salvó dos match points. Además, su rival en la final llegó desde la clasificación, lo que elevó la exigencia física del duelo.

Desde febrero, Navone trabaja junto a Alberto Mancini, tras finalizar su etapa con Andrés Dellatorre. El cambio de equipo marcó un punto de inflexión luego de un período irregular, en el que pasó de ser top 30 en 2024 a caer hasta el puesto 99, además de atravesar problemas físicos, especialmente en los pies.

El título en Bucarest se suma a una racha positiva, con diez triunfos en sus últimos once partidos, y llega poco después de su consagración en el Challenger de Punta Cana.

En paralelo, el tenis argentino vivió un fin de semana destacado con presencia en múltiples finales ATP: Marco Trungelliti en Marrakech y Román Burruchaga en Houston.

Navone se convirtió además en el cuarto argentino en ganar el torneo de Bucarest, tras Franco Davin, José Acasuso y Juan Ignacio Chela, y logró saldar su deuda pendiente en finales ATP.