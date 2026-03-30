Arranca la gira de polvo de ladrillo con fuerte presencia argentina en los ATP 250 de Marrakech, Houston y Bucarest

La gira sobre polvo de ladrillo comienza esta semana con el ATP 250 de Marrakech, ATP 250 de Houston y ATP 250 de Bucarest, que contarán con fuerte presencia argentina y partidos atractivos desde la primera ronda.

En Marrakech, el máximo favorito es el italiano Luciano Darderi, en un cuadro que también tendrá a Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli. Cerúndolo afrontará un exigente debut ante el polaco Kamil Majchrzak, mientras que Carabelli se medirá con un rival proveniente de la clasificación.

La mayor concentración de argentinos estará en Houston, en gran parte por la cercanía con Miami, sede del último Masters 1000 que consagró al italiano Jannik Sinner. El primero en salir a la cancha será Thiago Tirante, quien enfrentará al local Colton Smith.

El torneo también tendrá un cruce argentino en primera ronda: Tomás Martín Etcheverry, sexto preclasificado, se medirá con Federico Gómez. Además, Román Andrés Burruchaga debutará ante el australiano Adam Walton.

Por último, en Bucarest, habrá doble representación nacional con Sebastián Báez y Mariano Navone, quienes parten como quinto y séptimo preclasificados, respectivamente. Báez se enfrentará al lituano Vilius Gaubas, mientras que Navone debutará ante el australiano Christopher O'Connell.

Con una nutrida presencia albiceleste, la gira de polvo de ladrillo se pone en marcha con expectativas altas para el tenis argentino, que buscará ser protagonista desde el arranque de la temporada europea.