Ignacio Buse hizo historia: se quedó con el ATP 500 de Hamburgo y ganó un título para Perú después de 19 años

Ignacio Buse logró la mayor conquista de su carrera al quedarse con el título en un ATP 500 de Hamburgo tras derrotar en una intensa final al estadounidense Tommy Paul.

El peruano se impuso por 7-6(6), 4-6 y 6-3 luego de tres horas y tres minutos de juego en una final de altísimo nivel que confirmó el gran presente que atraviesa en el circuito ATP.

¡ARRIBA PERÚ! %uD83C%uDFC6%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDEA



Ignacio Buse defeats Paul 7-6 4-6 6-3 to become the second Peruvian to win an ATP title on European clay in the Open Era after Pablo Arraya in Bordeaux 1983!#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/cSnTrrTydw May 23, 2026

Ignacio Buse coronó una semana soñada en el ATP 500

El camino de Buse hacia el título fue una verdadera hazaña, ya que comenzó el torneo desde la clasificación y terminó levantando el trofeo más importante de su carrera.

Durante su impresionante recorrido eliminó al italiano Flavio Cobolli, cuarto preclasificado del certamen, además del checo Jakub Menšík, el francés Ugo Humbert y el estadounidense Aleksandar Kovacevic antes de vencer a Tommy Paul en la final.

El triunfo le permitirá escalar 26 posiciones en el ranking ATP hasta ubicarse en el puesto 31, el mejor de toda su carrera profesional.

'Peru is the best country in the world' %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDEA



You're doing them very proud, Ignacio %u2764%uFE0F#bitpandahamburgopen pic.twitter.com/lZThNjWTnJ — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

Esta consagración también le permitió cortar con una extensa sequía para el tenis peruano, ya que la última vez que un tenista de dicho país había ganado un título ATP fue cuando lo consiguió Luis Horna en Viña del Mar 2007.