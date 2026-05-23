Colapinto y su balance tras la Sprint Race del GP de Canadá de Fórmula 1: "Casi un punto, me da un poquito de bronca"

Como todo buen deportista de elite, es ambicioso. Por eso, a pesar de haber remontado cuatro puestos y llegar noveno en la Sprint Race de la Fórmula 1, Franco Colapinto se lamentó por no haber podido ganar una posición más con el Alpine para llevarse un punto en el Gran Premio de Canadá.

"Casi un punto, lo que me da un poco de bronca. Pero fue una buena carrera, teníamos muy buen ritmo y quedar noveno largando 13 acá, que es una pista complicada, estuvo bastante bien. Estoy contento con eso y es una pena no haber sumado un puntito, que estuvo muy cerca", comentó el piloto argentino.

"Largamos con gomas medias usadas de la clasificación de ayer, que tenían cuatro o cinco vueltas, y creo que tuvimos un buen ritmo. Estamos, definitivamente, un pasito adelante, así que bien", continuó Colapinto a modo de balance sobre cómo se viene desarrollando el fin de semana en Montreal.

Sobre sus expectativas de cara a la clasificación (este sábado desde las 17 de Argentina) para la carrera de este domingo, Franco fue claro: "Ahora tenemos que trabajar para la clasificación para estar mejores a la tarde".

Las declaraciones de Colapinto tras la Sprint Race de la Fórmula 1: