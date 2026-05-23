Como en la Promoción de 2011 ante River, un jugador de Belgrano fue padre antes de la final del Torneo Apertura 2026

Es creer o reventar, y los hinchas de Belgrano necesitan creer previo a la final del Torneo Apertura 2026 ante River. El protagonista es Adrián Sánchez, quien tuvo permiso para ausentarse del entrenamiento debido al nacimiento de su hija Nina y los hinchas encontraron un motivo más para compararlo con Guillermo Farré, mediocampista que fue decisivo en la Promoción 2011 en la que el "Pirata" logró el ascenso a Primera y condenó al descenso al "Millonario".

"¡Bienvenida Nina! Te cuento dos historias. 1-Tenés un papá que es un crack. 2- En el 2011, un señor que jugaba en la misma posición que tu papi, también tuvo un bebé antes de jugar una final con River. Y encima, hizo el gol de la coronación. Así que quién te dice que no venís a repetir la historia. Que seas muy feliz y Pirata", escribió la fotógrafa Ivana Maritano en el posteo del futbolista en Instagram.

El posteo de Adrián Sánchez anunciando el nacimiento de su hija y la respuesta de trajo a colación lo de Farré en 2011.

Esto viene a colación de lo que ocurrió con Farré hacer 15 años. El ahora ex futbolista, que ya lleva años desarrollándose como entrenador, también había sido padre días antes de la serie de Promoción y luego fue el autor de un gol determinante en el Estadio Monumental, que encaminó el ascenso de los por aquel entonces también dirigidos por Ricardo Zielinski.

Más allá de su ausencia en el entrenamiento y de la paternidad reciente, Adrián Sánchez tiene todos los boletos para ser titular este domingo ante River en el Kempes, en una mitad de cancha en la que compartiría con Santiago Longo la función de contención.