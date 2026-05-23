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Boca hoy: Merentiel y Pellegrino no se entrenaron a una semana duelo de ante Universidad Católica por Copa Libertadores

Tanto Miguel Merentiel como Marco Pellegrino no estuvieron aptos para practicar a las órdenes de Claudio Úbeda a pocos días del trascendental duelo ante Universidad Católica que marcará el futuro de Boca Juniors en Copa Libertadores.

Juan Riera
Juan Riera

El jueves 28 de mayo no será un día más para Boca Juniors ya que definirá su futuro en la Copa Libertadores de América cuando recibe a partir de las 21.30 a Universidad Católica, en La Bombonera, por el Grupo D.

También será un día especial para Claudio Úbeda, ya que prácticamente se le acabó el crédito y si el Xeneize no pasa, es casi imposible que siga a pesar de la increíble banca que tiene por parte del presidente Juan Román Riquelme.

Úbeda no es un técnico que sorprende mucho con los cambios y mucho menos lo hará en este trascendental duelo. Por el momento lo que tiene en claro es que no podrá contar con Ayrton Costa, quien se lo pierde por acumulación de amarillas.

Además, se habla de otras posibles variantes tácticas como los ingresos de  Nicolás Figal por Lautaro Di Lollo y Exequiel Zeballos por Milton Giménez, todo a pesar de los problemas físicos que aquejan a Miguel Merentiel que no le permitieron practicar normalmente.

En cuánto al reemplazante de Costa, todo indica que Marco Pellegrino entrará en su lugar, aunque es otro de los que no está del todo apto físicamente aunque creen que llegará. 

El probable equipo de Boca para enfrentar a Universidad Católica por Copa Libertadores

Leandro Brey, Malcom Braida, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Exequiel Zeballos. 

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