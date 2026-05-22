Nicolás Varrone terminó en el puesto 12 en la clasificación del GP de Canadá de la Fórmula 2

Nicolás Varrone sufrió en una accidentada clasificación: largará 12º en la Sprint y la carrera principal del GP de Canadá de la Fórmula 2, en el circuito Gilles Villeneuve.

El piloto argentino del equipo Van Amersfoort Racing tuvo un gran inicio en la práctica libre: finalizó cuarto con un tiempo de 1m22s701, muy cerca de Alex Dunne, quien registró 1m22s524 (el mejor tiempo).

Sin embargo, sufrió un contratiempo inesperado: su monoplaza se quedó sin nafta sobre el final y no pudo terminar la práctica.

Luego, en la qualy, Varrone había mantenido un gran ritmo y llegó a estar segundo, antes de una seguidilla de banderas rojas por los accidentes de Oliver Goethe y Tasanapol Inthraphuvasak.

El argentino fue perdiendo posiciones hasta finalizar 12º con 1m22s078: largará desde ese lugar tanto en la Sprint de este sábado como en la carrera principal del domingo. Laurens van Hoepen, piloto del equipo Trident, hizo la pole con un tiempo de 1m21s422.