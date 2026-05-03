Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Miami de Fórmula 2 tras un toque y una sanción

Nicolás Varrone finalizó 13° en la carrera principal de la Fórmula 2 en Miami, en una competencia marcada por condiciones climáticas variables que complicaron el desarrollo.

Cuando se encontraba cerca de la zona de puntos, Varrone intentó una maniobra tras la recta principal y protagonizó un toque con Martinius Stenshorne. El incidente también involucró a Laurens van Hoepen y dejó al argentino relegado en el clasificador.

Además, los comisarios le aplicaron una sanción de 10 segundos, lo que terminó por sacarlo definitivamente de la lucha por los diez primeros puestos.

Más allá del resultado final, Varrone había mostrado un rendimiento competitivo durante todo el fin de semana. El argentino logró un destacado cuarto puesto en la carrera Sprint, donde sumó sus primeros puntos en la categoría, y también tuvo una buena clasificación.