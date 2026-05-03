Nadia Podoroska dejó atrás el drama de las lesiones y se consagró campeona del ITF W15 Brezo Osuna

Nadia Podoroska se consagró campeona del XII ITF W15 Brezo Osuna al derrotar en la final a María García Cid por 4-1. María, lesionada, tuvo que retirarse sin poder terminar el primer set.

Ya tenemos ganadora del ITF W15 Brezo Osuna. @nadiapodoroska se hace con el triunfo. ¡Enhorabuena Nadia! pic.twitter.com/glgoLdp5Z9 — Club Brezo Osuna (@clubbrezoosuna) May 3, 2026

Podoroska era la gran favorita del Torneo, donde empezó en la fase previa. Han sido ocho días muy intensos para una jugadora que viene de una larga inactividad pero que conserva la calidad que la llevó hasta el Top 36 WTA y disputar las semifinales de Roland Garros en el año 2020 y repetir en el 2021 en el cuadro de singles. En su trayectoria, aparecen victorias ante jugadoras como Serena Willians o Petra Kvitova.

. @nadiapodoroska gana el ITF W15 Brezo Osuna y nos cuenta cómo ha sido su semana durante el torneo para conseguir alzarse con la victoria %uD83C%uDFC6

¡Enhorabuena Nadia! pic.twitter.com/3mcDWG8ZJl May 3, 2026

Por su parte, María García Cid, que comenzó el torneo en el puesto 706 del ranking WTA alcanzó la final tras unas semifinales durísimas a causa de la lluvia que azotó la Comunidad de Madrid el día, precisamente, en el que se celebraba la festividad de la región.

Tanto García Cid como Podoroska tuvieron que esperar más de cinco horas en las instalaciones del Club para poder disputar sus partidos de penúltima ronda ante la checa Slavikova y la francesa Marine Szostak.