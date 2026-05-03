Los hinchas se Racing se hartaron y le pusieron Costas a la calle Milito

Los hinchas de Racing Club de Avellaneda volvieron a manifestar su respaldo incondicional a Gustavo Costas en la previa de un partido clave frente a Huracán por el postergado de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, el cual está obligado a ganar para conseguir su espacio en los playoffs.

A pocas horas del encuentro, la tensión entre la gente y la dirigencia encabezada por Diego Milito crece y todo se vio plasmaldo en un fuerte mensaje simbólico que dejaron en las inmediaciones del estadio Presidente Perón, más conocido como "Cilindro de Avellaneda".

Un grupo de simpatizantes de Racing decidió cambiar de manera simbólica el nombre de la calle "Diego Milito" por el de "Gustavo Costas", en señal de apoyo al entrenador y como mensaje directo para el presidente, que pretende que el entrenador se vaya solo si no logra clasificar a los playoffs o le va mal antes del Mundial 2026 de la Liga Profesional.

La idea de Costas es quedarse en el club de sus amores y resistir, pase lo que pase, debido a que considera que todavía tiene fuerzas y armas para revertir la situación con un grupo de jugadores que bajó el nivel de forma alarmante.