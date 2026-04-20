Racing y San Lorenzo al límite: los grandes que pueden quedarse afuera de los playoffs del Torneo Apertura 2026

Racing Club de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro atraviesan un presente crítico en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. A falta de muy pocas fechas para el cierre de la fase regular, ambos clubes corren serio riesgo de quedar fuera de los playoffs.

Si bien "La Academia" se mantiene actualmente en el octavo puesto, su posición es sumamente frágil, ya que durante esta jornada podría ser desplazada por Barracas Central y Tigre. El panorama en Avellaneda es preocupante: el equipo cayó en tres de sus últimos cinco compromisos y el clima interno parece haberse quebrado tras el reciente empate ante Aldosivi en Mar del Plata. El gesto del técnico Gustavo Costas, quien se retiró de la conferencia de prensa sin responder preguntas tras acusar "falta de actitud" en sus dirigidos, dejó en evidencia una grieta profunda en el vestuario.

El futuro de Racing se definirá en dos "finales": este viernes ante Barracas Central, un rival directo, y el cierre ante Huracán en condición de local.

Por otro lado, San Lorenzo llega a esta instancia decisiva con una realidad estadística distinta pero la misma urgencia de puntos. Ubicado en la noveno posición de la Zona A con 18 unidades, el "Ciclón" se mantiene invicto desde la llegada de Gustavo Álvarez a la dirección técnica, acumulando dos triunfos y tres empates. Sin embargo, su margen de error es nulo.

El equipo de Boedo inicia su seguidilla determinante este lunes a las 19:30 recibiendo a un durísimo Vélez Sarsfield. Tras este compromiso, el calendario no dará tregua: el sábado deberá visitar a Platense en Vicente López para luego cerrar la fase regular en un clásico a todo o nada frente a Independiente. Con la presión de su historia y la soga al cuello en la tabla, los dos grandes deberán mostrar su mejor versión para asegurar un lugar entre los ocho mejores del campeonato.