La tajante declaración de Diego Milito sobre el fin de ciclo de Gustavo Costas en Racing

El presidente de Racing Club de Avellaneda Diego Milito habló públicamente por primera vez tras la salida de Gustavo Costas como entrenador y reconoció que la dirigencia consideró que "era un final de ciclo" luego de la eliminación en la Copa Sudamericana y la seguidilla de malos resultados del equipo en el último semestre.

"Es un día triste que nunca pensamos que iba a llegar", expresó el mandatario académico durante una conferencia de prensa en Avellaneda.

Milito explicó que la decisión fue tomada de manera consensuada junto a la secretaría técnica y sostuvo que el desgaste futbolístico terminó siendo determinante para cerrar el ciclo del entrenador.

"Tuvimos una charla muy sincera y profunda analizando este semestre y entendíamos que era un final de ciclo", señaló el exfutbolista, quien además afirmó que el plantel "necesitaba un cambio de aire".

La eliminación en la Copa Sudamericana aceleró la salida de Costas

La eliminación de Racing ante Caracas en el Cilindro por la Copa Sudamericana terminó de precipitar la salida de Costas, pese a que el entrenador tenía contrato vigente hasta 2028 y venía de conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

La dirigencia consideró que el equipo no logró sostener un rendimiento competitivo durante el semestre y decidió iniciar una nueva etapa futbolística. Además de la eliminación internacional, Racing también quedó cuestionado por su floja campaña local y la derrota en el clásico frente a Independiente.

Milito también reveló su malestar por la filtración anticipada de la noticia antes del anuncio oficial.

"Me sorprendió que se filtre", aseguró el presidente, quien remarcó que la salida del entrenador fue una situación "dolorosa" para todas las partes involucradas.

Racing busca nuevo entrenador y Hernán Crespo aparece como candidato

A pesar de la decisión, Milito destacó el valor histórico del ciclo de Costas y el fuerte vínculo emocional que mantiene con el club. La salida del DT provocó una fuerte reacción entre los hinchas, que acompañaron al entrenador durante su última práctica en Avellaneda.