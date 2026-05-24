La picante chicana de Belgrano a River a horas de la final del Torneo Apertura 2026

Belgrano de Córdoba le puso picante a la previa con River Plate por la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional a horas del duelo que comenzará a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes.

El Pirata, que buscará el primer título en su historia, escribió un capítulo más en el denominado folclore del fútbol argentino con una publicación que se hizo viral rápidamente por el significado que tiene para el Millo.

"Juega la B" fue la frase elegida por Belgrano, que si bien tiene que ver con el apodo histórico del club cordobés, también puede relacionarse directamente con lo sucedido en la Promoción disputada en 2011, que terminó con el descenso del Millo a la B tras un resultado global de 3 a 1.

Obviamente la chicana no pasó despercibida y no fue solo festejada por los hinchas del Celeste, sino también los de Boca que tienen la esperanza que el equipo comandado por Eduardo Coudet pierda la final.

La probable formación de Belgrano para la final del Torneo Apertura 2026

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.