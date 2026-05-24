Roland Garros 2026: Thiago Tirante y Marco Trungelliti avanzaron a segunda ronda

Thiago Tirante y Marco Trungelliti debutaron con triunfos en Roland Garros 2026 y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino tras imponerse con autoridad en sus respectivos encuentros.

El platense Thiago Tirante venció al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6(6), 6-7 y 6-0 luego de más de tres horas y media de juego. El argentino dejó atrás su reciente eliminación en Ginebra y mostró un tenis agresivo, apoyado en la potencia de su derecha y la firmeza de su servicio.

Llegaron los primeros triunfos en el cuadro principal de #RolandGarros



%u2705 Marco Trungelliti %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 a Jacquet %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 6-4, 6-2 y 6-2

%u2705 Thiago Tirante %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 a Llamas Ruiz %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 6-3, 7-6 (6), 6-7 (5) y 6-0



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El primer set se mantuvo parejo hasta el 3-3, momento en el que Tirante consiguió el quiebre clave para tomar ventaja en el marcador. En el segundo parcial, el desenlace volvió a definirse en detalles: Llamas Ruiz dispuso de un punto de set en el tie-break, pero el argentino reaccionó a tiempo y se quedó con el desempate.

El español logró descontar en la tercera manga tras adjudicarse otro tie-break muy equilibrado. Sin embargo, Tirante respondió con contundencia en el cuarto set, donde consiguió tres quiebres consecutivos y cerró el partido con un categórico 6-0.

Con esta victoria, Tirante avanzó a la segunda ronda de Roland Garros 2026, instancia en la que enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina.

Marco Trungelliti también ganó y sigue en carrera en París

Por su parte, Marco Trungelliti superó al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2 en un sólido estreno en el Grand Slam parisino.

El santiagueño, que disputa el primer Roland Garros de su carrera ingresando directamente al cuadro principal, dominó el encuentro desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para construir una victoria sin sobresaltos.

Luego de un primer set equilibrado, Trungelliti elevó su nivel en el segundo parcial y tomó el control absoluto del partido. En el tercer set logró un quiebre temprano, administró la ventaja con tranquilidad y selló el triunfo para avanzar a la segunda ronda.

En la próxima instancia, Trungelliti se medirá ante el ruso Karen Khachanov.