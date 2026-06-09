El "vidente de las Copas" rompió el silencio y confirmó quién será el campeón del Mundial 2026

A medida que se aproxima el inicio del Mundial 2026 más importante del año, las especulaciones y pálpitos empiezan a ganar terreno en la discusión pública.

Aunque el misterio se develará recién el domingo 19 de julio en la gran final, algunas figuras se animan a anticipar el resultado. El caso más llamativo es el de Michael Bruno, un místico apodado el "vidente de las Copas" tras haber predicto con exactitud las consagraciones de España 2010, Alemania 2014 y Francia 2018.

La sorpresiva selección que levantaría el trofeo y el destino de los favoritos

Para esta nueva edición organizada de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, el pronosticador brasileño aseguró que Portugal se quedará con el título mundial por primera vez en su historia. Según su visión, el combinado luso derrotará a España en la definición en New Jersey, permitiendo que Cristiano Ronaldo cierre su trayectoria profesional con el único trofeo que le falta a su vitrina.

El veredicto del "vidente de las Copas" coloca a Portugal como la gran sorpresa para quedarse con el Mundial 2026 en la final de New Jersey.

Respecto al desglose de su predicción, el místico detalló que Cristiano Ronaldo llegará en un nivel óptimo y se convertirá en el máximo goleador del mundial. Por otro lado, la predicción anticipa un escenario amargo para el público rioplatense: los lusos serán los encargados de dejar fuera de competencia a la Selección Argentina en la instancia de cuartos de final.

Finalmente, el camino del equipo europeo, que viene de consagrarse en la UEFA Nations League, iniciará su recorrido como cabeza de serie del Grupo K, zona que compartirá junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

¿Qué dicen los números? El verdadero candidato del mercado de apuestas

A diferencia de los augurios de Bruno, los mercados de apuestas deportivas manejan datos estadísticos basados en probabilidades algorítmicas que ubican a otras delegaciones en los puestos de vanguardia. En el análisis matemático actual, España se posiciona como la máxima candidata a dar la vuelta olímpica con la cuota más baja del mercado fijada en 5,53, seguida de cerca por Francia con un valor de 6,00.

El tercer lugar de la primera línea lo ocupa Inglaterra con una cotización de 7,11, mientras que Brasil se posiciona en el cuarto casillero con 9,08, consolidándose como el equipo mejor ubicado de Sudamérica. Por su parte, Argentina, actual campeona defensora del título, aparece en el quinto puesto con una tasa de 9,14, aventajando a Portugal, el candidato elegido por el vidente, que se ubica en la sexta colocación con una cuota de 11,00.

Por fuera de estas potencias tradicionales, el top 10 de los apostadores incluye algunas apariciones menos habituales como Noruega en el noveno lugar, con una cuota que paga 26,52, y Bélgica cerrando el listado en la décima posición con un valor de 34,18. La paridad de los números demuestra que, más allá de las intuiciones místicas, el torneo se perfila como uno de los más disputados.