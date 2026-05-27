Thiago Tirante avanza a paso firme en Roland Garros

Thiago Tirante le ganó en cuatro sets al español Alejandro Davidovich Fokina y consiguió el único triunfo en una muy floja jornada para los argentinos en Roland Garros.

Tirante, que atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 4-6, 7-6(4), 6-1 y 6-3, luego de dos horas y 54 minutos de juego.

De esta manera, el argentino se metió en la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera. En dicha instancia tendrá como oponente al español Pablo Carreño Busta, quien se vio beneficiado por el retiro del australiano Thanasi Kokkinakis cuando iban igualados en sets.

Gracias a esta gran actuación en el Grand Slam parisino, Tirante quedará muy cerca de ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

"Por Argentina dejo todo y quedó demostrado", %uD83D%uDE4C%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 THIAGO AGUSTÍN TIRANTE.



%uD83D%uDCFA Mirá #RolandGarros en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/e5Ox7vvZHG — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 27, 2026

Davidovich Fokina, por su parte, fue protagonista de una curiosa situación con su exentrenador, el argentino Mariano Puerta, quien dejó el cargo en plena disputa del torneo.

Luego de la derrota, el español explicó lo sucedido: "Me escribió un mensaje muy largo del domingo, después del primer partido, para decirme que no quería continuar... No dijo nada al resto del equipo y cogió un vuelo a Miami. Después escuché que se lo había hecho a un par de jugadores antes".

Por último, sentenció que "nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él... Me ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer. Ya nada me sorprende".