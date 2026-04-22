Thiago Tirante debutó con triunfo en el Masters 1000 de Madrid y avanzó a segunda ronda

Thiago Tirante tuvo un estreno sólido en el Masters 10000 de Madrid al derrotar con autoridad al español Roberto Bautista Agut por 6-2 y 6-4 en la primera ronda.

El argentino se impuso tras una hora y 17 minutos de juego en un partido que dominó de principio a fin. Tirante mostró un alto nivel desde el inicio, logró tres quiebres de servicio (dos en el primer set y uno en el segundo) y nunca le dio opciones a su rival.

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Thiago Agustin Tirante defeats Roberto Bautista Agut 6-2 6-4 as the Spaniard walks away from his home Masters 1000 for the final time %uD83D%uDE4C#MMOPEN pic.twitter.com/Bc8sGGFK3V — Tennis TV (@TennisTV) April 22, 2026

Con este triunfo, avanzó a la segunda ronda del cuarto Masters 1000 de la temporada, donde tendrá un desafío de mayor exigencia: enfrentará al estadounidense Tommy Paul (15º), quien ingresará directamente en esa instancia por su condición de preclasificado.

Gran presente de Tirante

El buen rendimiento en Madrid confirma el gran momento de Thiago Tirante, que viene de alcanzar las semifinales en el ATP 250 de Houston y de superar la clasificación para meterse en el cuadro principal del Masters de Miami semanas atrás.

Despedida para Bautista Agut

Para Roberto Bautista Agut, la derrota tuvo un sabor especial, ya que recientemente anunció que esta será su última temporada como profesional, por lo que comienza su despedida del circuito ante el público local.