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Alexander Zverev cumplió y se medirá ante Sinner en la final del Masters 1000 de Madrid

En el segundo turno de semifinales, Alexander Zverez no tuvo mayores problemas para derrotar a Alexander Blockx y buscará su tercer título en el Masters 1000 de Madrid ante Jannik Sinner.

EBalmaceda

En el segundo turno de semifinales, Alexander Zverev terminó con el sueño de Alexander Blockx y se instaló en la final del Masters 1000 de Madrid, donde se medirá frente a Jannik Sinner.

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Después de una hora y 36 minutos de juego en la Caja Mágica, el germano despachó al belga con un firme 6-2 y 7-5 y se ganó el boleto para la definición.

De esta manera, el tenista alemán quedó a un paso de un nuevo título en la capital española, donde ya se coronó en 2018 y 2021.

Sin embargo, para llegar a la gloria deberá superar al N°1 del mundo que lo derrotó en los últimos ocho enfrentamientos. De hecho, no le gana desde el US Open 2023.

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El gran partido entre Zverev y Sinner tendrá lugar este domingo en el Estadio Manolo Santana, a partir de las 12:00 de nuestro país.

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