Francisco Cerúndolo va por un nuevo batacazo en el Masters 1000 de Miami: hora, TV y un duelo decisivo ante Alexander Zverev

Francisco Cerúndolo se prepara para otro partido de alto voltaje en el Masters 1000 de Miami. Después de eliminar sorpresivamente a Daniil Medvedev y de dejar en el camino a Ugo Humbert en los octavos de final, el tenista argentino tendrá el importante desafío de enfrentar a Alexander Zverev en las semifinales que se cerrarán este jueves en la Florida.

Este será el séptimo enfrentamiento entre el porteño y el alemán. El historial se reparte en cantidades iguales, con tres triunfos por lado. El último cruce fue en la cuarta ronda del Abierto de Australia: fue 6-2, 6-4 y 6-4 para "Sascha".

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y avanzó a los octavos del Masters 1000 de Miami

Zverev, número cuatro del mundo en el ranking ATP, se clasificó para esta instancia luego de vencer al francés Quentin Halys con un doble 7-6. El alemán ya participó en las semifinales en 2024 y solo pudo avanzar a la final en 2018, aunque todavía no pudo ganar el título.

Cerúndolo, por su parte, está jugando el torneo que mejor le sienta en el circuito: participó cinco veces y en cuatro alcanzó los cuartos de final. Su último triunfo contra Zverev fue en octavos del Masters 1000 de Madrid en 2025 y quiere volver a dar el golpe.

Francisco Cerúndolo le ganó con autoridad a Ugo Humbert y se metió entre los ocho mejores del Masters 1000 de Miami

El ganador enfrentará en semifinales al que se imponga en el cruce entre el italiano Jannik Sinner y el estadounidense Frances Tiafoe.

El partido entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev está programado para las 20 (horario argentino) en la pista principal. Se podrá ver en vivo por ESPN 2 en TV y vía streaming por Disney+.











