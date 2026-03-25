Francisco Cerúndolo le ganó con autoridad a Ugo Humbert y se metió entre los ocho mejores del Masters 1000 de Miami

Francisco Cerúndolo selló su clasificación a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami tras vencer con autoridad al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3 en una hora y 18 minutos de juego.

El porteño, actual 19° del ranking ATP, mostró un tenis sólido y agresivo para imponerse sobre Humbert (34°) y reafirmar su gran presente en canchas duras. En busca de un lugar en semifinales, se medirá con el ganador del duelo entre Alexander Zverev y Quentin Halys.

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%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Fran Cerúndolo es CUARTOFINALISTA del Masters 1000 de Miami.



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Cerúndolo, cada vez más firme en Miami

Las pistas del Hard Rock Stadium parecen potenciar el rendimiento de Cerúndolo, quien ya ha destacado sentirse "como en Argentina" en este torneo.

Tras un inicio parejo, el argentino fue creciendo con el correr de los games. Su derecha, cada vez más profunda y pesada, comenzó a marcar la diferencia. El quiebre en el séptimo juego le permitió adelantarse 4-3 y encaminar el primer set, que cerró por 6-4.

En el segundo parcial, mantuvo la intensidad: quebró de entrada y manejó los tiempos del partido con autoridad. El público, que lo acompañó con cánticos al estilo Copa Davis, fue un factor extra. Un nuevo quiebre en el octavo game selló el 6-3 definitivo.

Un triunfo clave tras eliminar a Medvedev

Cerúndolo llegó a esta instancia luego de conseguir uno de los mejores triunfos de su carrera frente al ruso Daniil Medvedev, actual top 10 del mundo.

Fue su victoria número 16 ante jugadores de ese calibre y la primera de este nivel desde 2024, cuando había superado a Alexander Zverev en el Masters 1000 de Madrid. Además, cortó una racha de seis derrotas consecutivas frente a rivales top ten.

Con este resultado, el argentino alcanza por cuarta vez los cuartos de final en Miami, donde su mejor actuación fue en 2022, cuando llegó a semifinales tras vencer a Gael Monfils, Frances Tiafoe y Jannik Sinner, antes de caer ante Casper Ruud.

Regularidad en los grandes torneos

Más allá de que Sebastián Báez es el argentino activo con más títulos ATP (siete), Cerúndolo sigue destacándose por su regularidad en los torneos más importantes.

En esta temporada, alcanzó los octavos de final del Australian Open y también lo hizo en dos ocasiones en Roland Garros (2023 y 2024). Además, conquistó su cuarto título en el Argentina Open.