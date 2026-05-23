River llegó a Córdoba y tuvo un enorme recibimiento de sus hinchas en la previa del duelo ante Belgrano
Al llegar a Córdoba para afrontar la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano, River fue recibido por miles de hinchas.
Este domingo, River se medirá contra Belgrano por la gran final del Torneo Apertura 2026 y buscará un nuevo título para sus vitrinas.
Zelarayán y Martínez Quarta palpitaron la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River
Pero así como el Pirata hizo un banderazo en el Gigante de Alberdi, el Millonario arribó este sábado a Córdoba y sus hinchas le regalaron un lindo momento.
Al llegar al aeropuerto, el plantel se encontró con una multitud que lo recibió con cánticos, fuegos artificiales, banderas y bengalas.
Ya en el hotel, los futbolistas se acercaron a la gente para sacarse fotos y firmar cientos de autógrafos.
Eduardo Coudet, DT de la Banda, fue uno de los más ovacionados, aunque también se llevaron grandes luces Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta y Franco Armani.
Con ese respaldo para mañana, River intentará reencontrarse con la gloria en el Estadio Mario Alberto Kempes luego de tres temporadas sin festejar.
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River juega ante Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026: probable formación
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.