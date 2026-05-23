River llegó a Córdoba y tuvo un enorme recibimiento de sus hinchas en la previa del duelo ante Belgrano

Este domingo, River se medirá contra Belgrano por la gran final del Torneo Apertura 2026 y buscará un nuevo título para sus vitrinas.

Zelarayán y Martínez Quarta palpitaron la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River

Pero así como el Pirata hizo un banderazo en el Gigante de Alberdi , el Millonario arribó este sábado a Córdoba y sus hinchas le regalaron un lindo momento.

"QUÉ MAÑANA CUESTE LO QUE CUESTE, QUE MAÑANA TENEMOS QUE GANAR"



%uD83D%uDD34%u26AA ¡LOS HINCHAS DE RIVER PIDEN POR EL TÍTULO DEL #TorneoApertura EN CÓRDOBA! pic.twitter.com/UyONNDnpK4 May 23, 2026

Al llegar al aeropuerto, el plantel se encontró con una multitud que lo recibió con cánticos, fuegos artificiales, banderas y bengalas.

Ya en el hotel, los futbolistas se acercaron a la gente para sacarse fotos y firmar cientos de autógrafos.

LLEGÓ RIVER A CÓRDOBA.



INCREÍBLE RECIBIMIENTO %uD83E%uDD2F pic.twitter.com/4YhOUbfClU — River, el más grande (@RiverRMG) May 23, 2026

Eduardo Coudet, DT de la Banda, fue uno de los más ovacionados, aunque también se llevaron grandes luces Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta y Franco Armani.

COUDET, A PURA FOTO EN CÓRDOBA %uD83D%uDE05%uD83D%uDCF7



%u26AA%uD83D%uDD34 En medio de la euforia de los hinchas de RIVER en el recibimiento al plantel, el Chacho no tuvo problemas en agarrar el celular y tomarse fotos.



No te pierdas River vs. Belgrano este domingo a las 15.30 por TNT Sports Premium y... pic.twitter.com/qg7zORY90V — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 24, 2026

Con ese respaldo para mañana, River intentará reencontrarse con la gloria en el Estadio Mario Alberto Kempes luego de tres temporadas sin festejar.

Bombazo: Diego Milito echó a Gustavo Costas y Racing se quedó sin DT

River juega ante Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026: probable formación

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.