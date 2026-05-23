Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

GRAN RECEPCIÓN

River llegó a Córdoba y tuvo un enorme recibimiento de sus hinchas en la previa del duelo ante Belgrano

Al llegar a Córdoba para afrontar la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano, River fue recibido por miles de hinchas.

EBalmaceda

Este domingo, River se medirá contra Belgrano por la gran final del Torneo Apertura 2026 y buscará un nuevo título para sus vitrinas.

Zelarayán y Martínez Quarta palpitaron la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River

Pero así como el Pirata hizo un banderazo en el Gigante de Alberdi, el Millonario arribó este sábado a Córdoba y sus hinchas le regalaron un lindo momento.

Al llegar al aeropuerto, el plantel se encontró con una multitud que lo recibió con cánticos, fuegos artificiales, banderas y bengalas.

Ya en el hotel, los futbolistas se acercaron a la gente para sacarse fotos y firmar cientos de autógrafos.

Eduardo Coudet, DT de la Banda, fue uno de los más ovacionados, aunque también se llevaron grandes luces Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta y Franco Armani.

Con ese respaldo para mañana, River intentará reencontrarse con la gloria en el Estadio Mario Alberto Kempes luego de tres temporadas sin festejar.

Bombazo: Diego Milito echó a Gustavo Costas y Racing se quedó sin DT

River juega ante Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026: probable formación

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván y Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Esta nota habla de:
1
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis
Noticias

La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis

5
Stray Kids llega por primera vez a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Stray Kids llega por primera vez a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Últimas noticias de River