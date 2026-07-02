Viejo conocido: Lucas Beltrán volvió a River

En el medio de la pretemporada, River continúa moviéndose en el mercado de pases y acaba de cerrar la incorporación de un viejo conocido: Lucas Beltrán.

Luego de semanas de negociación , el Millonario se puso de acuerdo con la Fiorentina y acordó la llegada a préstamo del delantero hasta el 30 de junio de 2027 con obligación de compra.

Ahora, el atacante de 25 años que la última temporada defendió la camiseta del Valencia se sumará a los trabajos que el resto del plantel está haciendo en Alicante, bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Lucas Beltrán firmó su contrato con River Plate. pic.twitter.com/eUPwz0mRjI July 2, 2026

Cabe recordar que el cordobés surgió en las inferiores y tuvo un primer paso muy bueno en el que convirtió 22 goles, aportó ocho asistencias y obtuvo dos títulos: la Supercopa Argentina 2020 y la Liga Profesional 2023.

Con el Vikingo y lo que parece ser el inminente arribo de Rafael Santos Borré, el Chacho intentará suplir el déficit en el frente de ataque que arrastra desde hace tiempo.

Así las cosas, Beltrán se transformó en el cuarto refuerzo en este libro de transferencias de River, que previamente había cerrado a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri y Giovanni González.