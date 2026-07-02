River insistiría por Ángel Correa y prepara una nueva oferta a Tigres

Las negociaciones entre River y Tigres de México por Ángel Correa continuarían luego de que trascendiera que la entidad de Núñez realizaría una nueva oferta por el futbolista, ante la postura del club azteca de liberar al delantero únicamente por la cláusula de rescisión de 18 millones de dólares.

Según trascendió, River mejoró su propuesta formal, pero el monto todavía no convenció a la dirigencia del club mexicano, que se desprendería de Correa por el citado valor de la cláusula o por una cifra cercana a los 15 millones de dólares.

Acuerdo verbal con el jugador

River ya tendría un acuerdo verbal con el futbolista, que ve con buenos ojos regresar al fútbol argentino después de más de una década en el exterior. La propuesta de la entidad de Núñez contempla igualar el salario que Correa percibe actualmente en México y ofrecerle un contrato a largo plazo.





Correa llegó al club mexicano a mediados del año pasado, procedente de Atlético de Madrid, a cambio de una cifra cercana a los 6 millones de dólares, y firmó un contrato extenso hasta 2030. En la última temporada disputó 50 partidos, convirtió 18 goles y dio 14 asistencias, con 32 participaciones directas en tantos del equipo, motivo por el cual la dirigencia mexicana no quiere desprenderse del jugador por una cifra que considere baja.

La oferta incluiría a Driussi y Colidio

En tanto, River ya habría elevado una propuesta cercana a los 13,5 millones de dólares y ofreció la posibilidad de incluir jugadores como parte de pago, entre ellos a Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

En medio de la incertidumbre por su futuro, Correa se ausentó en los primeros días de la pretemporada del equipo mexicano, un gesto que fue leído como presión para facilitar su salida, pero luego se reincorporó a los entrenamientos con normalidad y quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico.