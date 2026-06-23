River intensifica las negociaciones por Ángel Correa

Eduardo Coudet sigue depurando el plantel de River Plate de cara a lo que se le viene con el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y la Copa Sudamericana. Mientras realizar la pretemporada en España, los dirigentes del Millo siguen con las negociaciones de futbolistas que le cambien la cara a un grupo desgastado por el paso del tiempo y la falta de fútbol.

Uno de los objetivos claros tras las incorporaciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, es Ángel Correa quien se quedó afuera, a último momento, del grupo de la Selección Argentina que está participando del Mundial 2026 de la FIFA, que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

La realidad es que ya se llegó un acuerdo entre el Millo y el futbolista, que tendría cifras similares a las que está ganando en la Liga MX y con un contrato por tres años. El problema es la negociación con Tigres, que no lo regalará ni mucho menos y por el momento, no se baja de los 15 millones de dólares.

A eso habría que sumarle dos millones más para el Atlético de Madrid, una cifra demasiado exagerada consideran desde Núñez. Los próximos días serán clave para saber si Correa finalmente se pone "la banda" o no.