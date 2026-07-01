La drástica decisión que tomó la pareja de Cinzia de "Gran Hermano" tras el terremoto en su país: "Dada la situación en Venezuela..."

Los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela generaron una profunda conmoción y también tuvo repercusiones en el entorno de Cinzia Francischiello, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

Mientras la modelo permanece completamente aislada dentro de la casa y desconoce lo ocurrido en su país, fue su pareja, el futbolista Dylan Gissi, quien decidió comunicar públicamente una importante determinación respecto de las redes sociales vinculadas a la participante.

El terremoto que conmocionó a Venezuela

Desde el 24 de junio, distintas zonas de La Guaira y Caracas atraviesan una compleja situación luego del terremoto de magnitud 7,1 que provocó importantes daños materiales.

El sismo ocasionó el colapso de edificios y rutas, una situación que complicó las tareas de los equipos de rescate y el trabajo de familiares que intentaban asistir a las personas afectadas.

Frente a este escenario, el entorno de Cinzia decidió modificar la estrategia que venía llevando adelante durante su participación en el reality.

El comunicado que publicó Dylan Gissi

A través de las redes sociales oficiales de la participante, Dylan Gissi, defensor de Nueva Chicago, explicó la decisión tomada por la familia de la modelo venezolana.

En el mensaje expresó:

"Dada la situación que está atravesando Venezuela y tantas personas que hoy están sufriendo, por respeto, empatía, amor hacia quienes están pasando por momentos difíciles, decidimos no hacer publicaciones ni campañas en redes relacionadas con GH durante este momento".

Hasta ahora, las cuentas de Cinzia eran utilizadas para incentivar el apoyo del público, promover las votaciones y compartir contenido relacionado con Gran Hermano. Sin embargo, esa actividad quedó suspendida de manera temporal.

"Hay una realidad mucho más grande"

En el mismo comunicado, Gissi recordó que la participante continúa aislada dentro de la casa y todavía no tiene conocimiento de lo sucedido en su país.

A pesar de ello, remarcó que la situación exige poner el foco en quienes hoy atraviesan momentos difíciles.

"Detrás de ese juego hay una realidad mucho más grande que nos toca de cerca. Creemos que hay momentos en los que corresponde priorizar la solidaridad y respeto", escribió.

El mensaje fue acompañado por numerosas muestras de apoyo de seguidores que valoraron la decisión tomada por la familia de la participante.

El agradecimiento a quienes siguen apoyando a Cinzia

Antes de finalizar el comunicado, Dylan Gissi agradeció el cariño que continúa recibiendo la modelo a pesar del silencio que mantendrán en las redes sociales durante estos días.

"Nosotros elegimos mantener silencio en redes, pero el apoyo y cariño hacia ella sigue siendo recibido con mucho amor", concluyó.

Un gesto que prioriza la solidaridad

Mientras Cinzia Francischiello permanece enfocada en su participación dentro de Gran Hermano Generación Dorada, su entorno decidió dejar de lado, por el momento, toda campaña vinculada al reality para acompañar desde el respeto a quienes atraviesan las consecuencias del terremoto en Venezuela.



