"Gran Hermano Generación Dorada": hasta cuando estará al aire el reality que conduce Santiago del Moro

"Gran Hermano Generación Dorada" sigue adelante a pesar de lo conflictivo de esta nueva edición, que ya suma escándalos y debates sobre su rendimiento en rating. Entre las críticas que apuntan a que algunas situaciones parecen "armadas", el reality de Telefe se mantiene firme y continúa liderando las noches de la TV. Con un congelados trunco que interrumpió el emotivo reencuentro de Yanina Zilli con su hijo, y la posibilidad de un nuevo casamiento en la casa que ilusiona a Brian Sarmiento y Danelik, el programa no pierde intensidad. Ahora, trascendió hasta cuándo estará al aire el ciclo que conduce Santiago del Moro y cómo el Mundial 2026 afectará su grilla.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, se confirmó que "GH Generación Dorada" seguirá en el aire hasta avanzado el mes de septiembre, con Santiago del Moro al frente y con 19 participantes todavía dentro de la casa. La extensión de la temporada, que arrancó el 23 de febrero, responde al éxito de audiencia que mantiene el programa, aunque los números actuales quedan lejos de los récords históricos de ediciones anteriores. La producción decidió alargar la estadía para aprovechar el momento y mantener el interés del público, que sigue eligiendo el reality como lo más visto de la franja horaria.

La programación del reality se vio muy atravesada por el Mundial 2026, cuyo último partido se jugará el domingo 19 de julio. Este viernes, por ejemplo, no emitirán "La noche de los ex", el clásico programa de los viernes que suele repasar la semana en la casa y mostrar imágenes inéditas.

En su lugar, los habitantes de la casa van a ver el partido de Argentina contra Cabo Verde, que se jugará a las 19 horas. La decisión responde a una lógica de audiencia: aunque el encuentro sea temprano, el post partido siempre rinde más en números de rating, y el canal busca capitalizar ese arrastre de espectadores .

La extensión de la temporada hasta septiembre también abre la puerta a más sorpresas dentro de la casa. Con 19 participantes todavía en competencia, la producción ya evalúa nuevas dinámicas y posibles ingresos para mantener el interés.

Las últimas semanas estuvieron marcadas por el "Congelados" trunco de Yanina Zilli con su hijo, que generó controversia y advertencias de la producción, y por el pedido de casamiento de Brian Sarmiento y Danelik, que quieren celebrar su amor dentro del juego. Estos eventos, sumados a la influencia del Mundial, aseguran que el reality seguirá siendo tema de conversación en los próximos meses.