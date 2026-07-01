Las conductoras de Crónica apostaron por las botas en punta y se sumaron a la tendencia que conquista el invierno 2026

Los looks de las figuras de la televisión vuelven a convertirse en una fuente de inspiración para quienes siguen las últimas tendencias fashion. Este invierno 2026 hay un accesorio que pisa fuerte tanto en las pasarelas como en el street style: las botas en punta. Elegantes, versátiles y con un efecto visual que estiliza la figura, se consolidan como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Las conductoras de Crónica lo demostraron con tres propuestas distintas, pero un mismo denominador común.

Liliana Caruso

Liliana Caruso eligió una camisa negra con delicados detalles brillantes, pantalón blanco de corte recto y cinturón con hebilla protagonista. Para completar el conjunto incorporó botas negras de punta fina, un clásico que aportó sofisticación y equilibró el contraste entre las prendas claras y oscuras. Un estilismo elegante, atemporal y perfecto para el día.

Lorena Toso

Por su parte, Lorena Toso optó por una paleta de tonos tierra muy alineada con la temporada. Combinó un top manga larga color chocolate con un pantalón sastrero de piernas amplias en tono visón y zapatos de punta en cuero marrón. La silueta alargada del calzado acompañó el movimiento del pantalón y reforzó una imagen moderna, relajada y con mucha personalidad.

Mariela Fleiderman

En tanto, Mariela Fleiderman llevó una camisa blanca de caída liviana junto a un pantalón de efecto cuero color chocolate, una dupla que mezcló texturas con mucho acierto. El detalle final estuvo en unas botas de punta con estampado animal print, una elección que sumó carácter al outfit sin perder elegancia y que confirmó otra de las apuestas fuertes de este invierno.

Las botas en punta atraviesan una nueva temporada como uno de los grandes imprescindibles del guardarropa. Ya sea en negro, tonos chocolate o versiones animal print, este diseño demuestra que puede transformar cualquier combinación con muy poco. En el universo fashion, las tendencias siguen privilegiando piezas versátiles, femeninas y fáciles de combinar, convirtiendo a este calzado en una de las mejores ideas de estilo para afrontar el invierno 2026.