Marcelo Tinelli tuvo un inesperado gesto con Milett Figueroa y despertó rumores de acercamiento: "Siempre..."
Una actitud del conductor con su expareja volvió a alimentar las versiones sobre un posible vínculo entre ambos y revolucionó a sus seguidores. Leé todos los detalles, en la nota.
En las últimas semanas, Marcelo Tinelli estuvo en el centro de la escena mediática al confirmar su romance con Rossana Almeyda. Sin embargo, este miércoles volvió a ser noticia por un inesperado acercamiento con su expareja Milett Figueroa. Un simple gesto en redes sociales alcanzó para revolucionar a sus seguidores y alimentar nuevas especulaciones.
Todo comenzó con una publicación que la modelo peruana realizó en Threads. Entre los cientos de comentarios apareció uno del conductor, quien le escribió: "Muy hermosa, siempre", acompañado por un emoji de corazón. El mensaje no pasó inadvertido y rápidamente se viralizó.
La interacción sorprendió porque, tras la ruptura, Milett había contado en distintas oportunidades que decidió bloquear a Tinelli como parte de un proceso para cerrar esa etapa de su vida. Por eso, muchos se preguntaron cómo fue posible que el presentador dejara ese comentario y si ambos retomaron el contacto.
El episodio fue dado a conocer en el ciclo "Amor y Fuego", donde mostraron la captura del intercambio y remarcaron que la actividad en la red social contradice, al menos parcialmente, la versión de un distanciamiento absoluto entre los dos.
Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios interpretaron el gesto como una simple muestra de afecto y respeto hacia su expareja, otros aseguraron que podría tratarse de una señal de acercamiento, justo cuando la vida sentimental de Marcelo Tinelli parecía haber tomado un rumbo completamente distinto.