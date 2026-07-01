Marcelo Tinelli tuvo un inesperado gesto con Milett Figueroa y despertó rumores de acercamiento: "Siempre..."

En las últimas semanas, Marcelo Tinelli estuvo en el centro de la escena mediática al confirmar su romance con Rossana Almeyda. Sin embargo, este miércoles volvió a ser noticia por un inesperado acercamiento con su expareja Milett Figueroa. Un simple gesto en redes sociales alcanzó para revolucionar a sus seguidores y alimentar nuevas especulaciones.

Todo comenzó con una publicación que la modelo peruana realizó en Threads. Entre los cientos de comentarios apareció uno del conductor, quien le escribió: "Muy hermosa, siempre", acompañado por un emoji de corazón. El mensaje no pasó inadvertido y rápidamente se viralizó.

La interacción sorprendió porque, tras la ruptura, Milett había contado en distintas oportunidades que decidió bloquear a Tinelli como parte de un proceso para cerrar esa etapa de su vida. Por eso, muchos se preguntaron cómo fue posible que el presentador dejara ese comentario y si ambos retomaron el contacto.

El episodio fue dado a conocer en el ciclo "Amor y Fuego", donde mostraron la captura del intercambio y remarcaron que la actividad en la red social contradice, al menos parcialmente, la versión de un distanciamiento absoluto entre los dos.

El comentario de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa. (Foto: Teleshow y "Amor y fuego").

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios interpretaron el gesto como una simple muestra de afecto y respeto hacia su expareja, otros aseguraron que podría tratarse de una señal de acercamiento, justo cuando la vida sentimental de Marcelo Tinelli parecía haber tomado un rumbo completamente distinto.