Florencia Peña vs Luzu y Nicolás Occhiato: según Fernando Burlando, el acuerdo está "muy lejano"

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV, el canal de streaming de Nicolás Occhiato, está lejos de llegar a un punto de encuentro. Luego de que la actriz fuera desvinculada del programa "El show del verano" por difundir una noticia falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi, las negociaciones entre ambas partes se volvieron un campo minado. Primero, trascendió la cifra inicial para pedir una compensación, ahora, su abogado, Fernando Burlando, reveló el estado de las conversaciones y dejó entrever que la relación con el empresario es, por decir lo menos, tensa.

En diálogo con el móvil de "LAM", Burlando se mostró decepcionado con la actitud de la plataforma. "Me parece que el acuerdo está muy lejano. Una pena, porque creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores, así como lo reconoció en primer término Florencia", expresó el letrado. Según su visión, la empresa que conduce Occhiato tomó una postura que deja "muchísimo que desear", al pretender que la conductora se vaya sin más trámite. "Ellos pretenden que ella diga 'me voy a mi casa' y creo que eso no corresponde. Son todas personas adultas, hay cuestiones legales que hay que respetar", remarcó.

El abogado fue tajante al afirmar que las conversaciones se encuentran estancadas y que el reclamo de su clienta no se trata de una simple compensación económica, sino de un incumplimiento contractual. "La forma de poner un poco las cosas en equilibrio sería terminar resolviendo el contrato como corresponde y no considerando todo lo que sucedió, el grave perjuicio que se le generó también a Florencia", lamentó Burlando. En este sentido, dejó en claro que, si las partes no logran un acuerdo, el conflicto deberá dirimirse por la vía legal.

Uno de los puntos que más generó controversia en esta disputa fue la comunicación inicial entre Occhiato y Peña tras el escándalo. El periodista Guido Zaffora reveló en "DDM" que la primera llamada del empresario sorprendió a la actriz por el tono y la manera . Burlando confirmó esta versión y analizó que, frente a una situación demoledora, desde Luzu TV pensaron que las consecuencias para Florencia serían distintas, por lo que actuaron con "ligereza y sin prudencia" . El periodista también aseguró que la actriz se sintió "maltratada", algo que el letrado no desmintió.

Consultado sobre el estado de ánimo de Florencia Peña, Burlando fue contundente: la artista sigue muy afectada por lo ocurrido y la repercusión del caso . Sin embargo, el abogado descartó que la actriz vaya a iniciar acciones legales contra quienes la criticaron públicamente. "Es una hincha de la libertad de prensa. Obviamente, si hay cuestiones que ya trascienden el límite de lo legal y pasan a un ámbito delictivo, sí. Pero no, no creo que por alguna opinión o algún tipo de circunstancia de estas características realmente tome algún tipo de medida", explicó. Así, dejó claro que el foco del reclamo está puesto exclusivamente en la relación con la empresa de streaming.