Federica Pais regresó a la tevé y se quebró al hablar de la muerte de su hermana, Ernestina: "Por suerte no sufrió..."

La muerte de Ernestina Pais generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. Si bien su hijo Benicio y varios amigos la habían despedido públicamente, hasta el momento su hermana Federica había optado por el silencio. Este martes, la conductora regresó a la televisión y no pudo contener las lágrimas al recordar a su hermana frente a las cámaras.

Al comenzar una nueva emisión de "1111" (Ar/12), Federica explicó por qué decidió volver al trabajo en medio del difícil momento que atraviesa. "¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina", expresó. Luego reconoció: "Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Y desde entonces estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar".

Con la voz entrecortada, también aprovechó para agradecer el cariño que recibió su familia durante los últimos días. "Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente. El respeto también de tanta gente. El cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo", sostuvo antes de dedicarle unas palabras a Ernestina.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando habló del vínculo que las unía. "Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado ella y yo, sabíamos lo que nos unía", manifestó. Y agregó: "Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. Y que de alguna manera está encontrando respuestas. Que tanto buscó acá y que tanto le dolía".

Ernestina y Federica Pais.

Antes de continuar con el programa, Federica reveló que volver a la pantalla fue una forma de encontrar algo de alivio en medio del dolor. "Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y jodido, porque te obliga a hablar de cosas que preferiría mantener en privado", cerró, al tiempo que envió un abrazo a toda su familia y agradeció nuevamente el acompañamiento recibido.