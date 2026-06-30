Homero Pettinato y Sofía Gonet se habrían reconciliado, pero el comediante lo negó absurdamente: "Repito mucho la ropa..."

Homero Pettinato volvió a estar en el ojo de la tormenta mediática. Pepe Ochoa lanzó la bomba de una supuesta reconciliación: los habrían visto salir de un departamento juntos, a los besos y de la mano, y hasta con un video. El músico y conductor, que siempre supo manejarse con un perfil bajo y respuestas cortantes, se topó con cámaras y no pudo esquivar las preguntas. Pettinato, sin demasiado margen para la negativa, intentó zafar con una explicación que, cuanto menos, llamó la atención.

El cruce fue tenso desde el principio. Guatti, cronista de "Intrusos", fue directo al grano: "En Bondi dijeron que vos habías vuelto. Se están volviendo a ver con la Reini". Homero no dudó: "No". Pero Pepe Ochoa, en Bondi, había dicho otra cosa: "Los vieron salir del departamento de él, a los besos, de la mano". La negativa de Pettinato fue firme, pero la aparición de un video en la pantalla del programa lo puso contra las cuerdas. "No creo. Debe ser del año pasado. Del año pasado, de este año, de principio de año", se defendió, mientras veía las imágenes que lo mostraban junto a Gonet.

Oliver Quiroz intentó otro abordaje, más personal. "¿Es una relación que te gustaría retomar o para vos ya es un cierre definitivo?", preguntó. Pettinato aflojó un poco la guardia: "Ah, no sé. Cortamos una banda, boludo, cortamos hace mucho tiempo. O sea, ni lo, ni lo pienso". La respuesta dejó entrever que, al menos, el tema no está cerrado del todo, aunque él se empeñó en bajarle el tono. Cuando Quiroz insistió en si existía algún tipo de contacto actual, Homero reconoció que "en algún momento, hace unos meses, hace dos meses, por ahí", hubo algún mensaje. Pero aclaró que no significaba nada más que eso.

Homero Pettinato y La Reini, en tiempos de amor, antes del escándalo.

El momento más incómodo llegó cuando le mostraron el video. Ochoa señaló la pantalla: "Ahí están ellos dos, ahí atrás, miren". Homero observó con atención y algo lo desconcertó: "Qué raro, estoy vestido como ahora, bol...!, rarísimo". Y ahí soltó su teoría: "Yo repito mucho la ropa, eso es lo que pasa". La excusa, que pretendía despejar cualquier sospecha, generó risas entre los panelistas y dejó más dudas que certezas. ¿Por qué se repetiría la vestimenta justo el día en que lo filmaron con su ex?

La historia entre Pettinato y Gonet viene de larga data y estuvo marcada por escándalos y acusaciones cruzadas. La relación terminó en medio de una tormenta mediática que incluyó la filtración de chats y epítetos que ambos se dedicaron sin pudor.

Ochoa, que conoce bien el historial, enumeró algunos de los calificativos que intercambiaron: "tóxico, violento, me haces mal, sos una rata, vividor, vago, mala gente". La lista siguió con insultos más gruesos: "gato cascoteado, mersa, mugriento, pulgoso, adicto". Cande Mazzone, presente en el piso, cerró ese repaso con una palabra: "Horrible". Por eso, la posibilidad de una reconciliación generó preocupación entre los amigos de la pareja.

El programa incluso especuló sobre cómo sería una eventual vuelta. Cuando Mazzone preguntó si, como amigos, deberían preocuparse, Ochoa fue sincero: "Un poco sí". Y cuando le consultaron a quién le caerían mejor en una juntada, la respuesta fue contundente: a ella. Sobre Homero, eligió una sola palabra: "Raro". Eso, sumado al historial de peleas y desencuentros, alimentó la teoría de que la relación, lejos de ser saludable, podría repetir el mismo patrón tóxico que ya mostró en el pasado.

El video que mostraron, aunque no era de una claridad absoluta, dejaba ver a dos personas saliendo de un edificio y subiéndose a un auto. Ochoa aseguró que las imágenes eran recientes y que los mostraban "a los besos, de la mano". Pettinato, sin embargo, se aferró a su versión y desestimó las pruebas. "No creo", repitió varias veces, aunque sin ofrecer una explicación alternativa más sólida que la de la ropa.