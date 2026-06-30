Dallys Ferreira festejó el triunfo de Paraguay contra Alemania en el Mundial y su video se hizo viral: "¡Lo logramos...!"

Dallys Ferreira explotó de alegría. La actriz y exvedette paraguaya vivió con intensidad la histórica clasificación de su selección a los octavos de final del Mundial, después de eliminar a Alemania en una tanda de penales que mantuvo en vilo a todo el país guaraní. Con la camiseta de la Albirroja puesta y la bandera desplegada en el living de su casa, la modelo compartió en sus redes sociales el momento exacto en que José María Canale convirtió el penal decisivo. Pero el festejo no terminó ahí: Ferreira también rescató un video de su paso por Showmatch en 2009, cuando se emocionó hasta las lágrimas y habló en guaraní.

En las imágenes que subió a Instagram, Dallys aparece junto a su pareja, Nicolás Sporleder, y su hija India, los tres con la camiseta a rayas rojas y blancas de Paraguay. La secuencia muestra el salto, el abrazo y los gritos descontrolados cuando Canale definió la serie. Nicolás, todavía en shock, repite casi en un susurro: "acabamos de ganarle a Alemania".

La publicación, que acumuló miles de "me gusta" en pocas horas, llevaba un texto tan directo como la emoción del video: "Paraguay le ganó a Alemania y pasamos a 8° de final. Para los que siempre creyeron en la albirroja en las buenas y en las malas, lo logramos". El mensaje, escrito con mayúsculas, sintetiza el orgullo de una hinchada que sufrió y celebró hasta el último segundo.





El partido, uno de los más parejos del torneo, tuvo todos los condimentos de una final anticipada. Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, resistió estoicamente los embates de un equipo alemán que dominó la posesión y el juego durante gran parte del encuentro. Julio Enciso abrió el marcador con un cabezazo en el minuto 42, pero Kai Havertz empató para Alemania tras el descanso.

El VAR intervino en una jugada polémica: anuló un gol de Jonathan Tah en el tiempo suplementario por una obstrucción sobre el arquero Orlando Gill, una decisión que cambió el rumbo del partido. En la tanda de penales, Gill se convirtió en héroe al atajar dos disparos, y Canale selló la clasificación con un remate impecable. El festejo en las calles de Asunción y en los hogares de los paraguayos dispersos por el mundo fue inmediato.

Pero Ferreira, que vivió durante años en Argentina y construyó allí una carrera en televisión, teatro y publicidad, no se quedó solo con el festejo actual. En sus historias de Instagram rescató un video que ya es parte de la memoria colectiva del entretenimiento argentino. Se trata de su participación en Showmatch en 2009, cuando el público la salvó de la eliminación y ella, visiblemente emocionada, tomó el micrófono para agradecer.

Lo que ocurrió después fue inolvidable: la modelo comenzó a hablar en guaraní, su lengua materna, mientras Tinelli y todos los presentes la miraban sin entender una palabra. El video, que circuló durante años como un meme y un gesto de ternura, volvió a ser compartido por la propia Ferreira en la noche del triunfo. "No podía faltar", escribió la actriz, riéndose de su propio pasado.

El episodio del guaraní, que en su momento generó risas y cierta incomodidad por la barrera idiomática, se convirtió con el tiempo en un símbolo de autenticidad. Ferreira, lejos de avergonzarse, lo reivindicó como un acto de amor por su tierra.

Que ese mismo clip apareciera en la noche en que Paraguay logró una hazaña deportiva no fue casualidad: fue una forma de celebrar su identidad en un país que, aunque vecino y cercano, a veces subestima las diferencias culturales. La publicación, que combinó la euforia del presente con la nostalgia del pasado, conectó con miles de seguidores que vieron en esa mezcla un reflejo de la propia experiencia del migrante.