Susana Giménez fulminó a Manuel Adorni tras su renuncia: "Una vergüenza..."

Sin dudas, la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete generó fuertes repercusiones en la sociedad argentina. En las últimas horas, Susana Giménez aterrizó en Miami para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y, al ser consultada por la prensa, la diva no esquivó las preguntas y lanzó una contundente opinión sobre el exfuncionario.

En su arribo a Estados Unidos, la diva, quien podría entrevistar a Lionel Messi, fue abordada por un móvil televisivo que quiso conocer los motivos de su viaje. Fiel a su estilo, dejó en claro que su prioridad es seguir de cerca el camino de la Albiceleste. "No voy a descansar, voy a ver a Messi, al equipo lo veo maravilloso, mejor no hay, son una cosa increíble, soy fanática", expresó con entusiasmo en un video que difundió Farándula Show.

Sin embargo, la conversación dio un giro cuando el cronista le consultó por la salida de Manuel Adorni, quien dejó su cargo en medio de denuncias e investigaciones sobre el crecimiento de su patrimonio. En un primer momento evitó responder, aunque segundos después fue categórica: "Por suerte se fue, una vergüenza", afirmó, sin vueltas.

Más allá de su viaje para alentar a la Selección, Susana también tendrá un rol protagónico en la cobertura del Mundial. Junto a Marley grabará una edición especial de "Por el mundo mundial" desde Miami, en el marco del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

Javier Milei y Manuel Adorni.

El especial se emitirá por Telefe una vez finalizada la transmisión del encuentro y mostrará el detrás de escena de una jornada que promete ser histórica para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Por el momento, no se confirmó si la conductora continuará participando de la cobertura en caso de que la Selección avance a la siguiente instancia.